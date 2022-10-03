【0+3報復式旅遊】近半港人較疫情前增加旅遊支出　買機票重視價錢

▲ 有調查發現有近半香港顧客將會增加旅遊消費。（法新社圖片）

港人外遊意欲持續高企，有調查發現有近半香港顧客將會增加旅遊消費，3成更計劃在12個月內，預訂至少一次海外旅遊。

【消費券2022】新一輪消費券利好零售業 商戶料生意額可再升3成

廣告科技公司 The Trade Desk與網路市場調查及數據分析公司 YouGov，早前合作進行消費者調查研究，結果發現有近半港人海外旅行時，其消費將會高於疫情爆發前。同時，有31%的受訪港人計劃在未來12個月將預訂至少一次海外旅遊。與近期不同的旅遊調查的結果類似，日本仍然是受訪香港人首選的外遊目的地，其次是中國與澳洲。

重視航空公司品質及信譽

隨著旅遊習慣漸漸恢復，The Trade Desk 香港及台灣總經理顏任廷認為，旅遊品牌應積極行動，把握旅遊業復甦的黃金時機，並針對那些希望在短期內出遊或正在考慮出遊的消費者，制定相應的營銷策略。在該調查中發現，計劃進行海外旅遊的受訪者表示，價格（78%）是他們選擇航空公司時的最重要因素，其次是舒適度與衛生（63%）以及服務（52%）。同時，有64%計劃海外旅遊的受訪者表示，有興趣在未來12個月嘗試新的航空公司。有半數受訪者表示，比對疫情前，他們更重視航空公司的的品牌聲譽。

至於酒店住宿方面，舒適度與衛生（77%）則是受訪者最看重的因素，其次是價格（73%）和服務（53%）。但亦有接近三分之二（74%）的受訪者表示願意在未來12個月嘗試新的酒店住宿和旅遊保險品牌。

The Trade Desk 認為，旅遊機構、旅遊預訂網站、酒店、航空公司以及任何與旅遊業相關的品牌應把握此黃金機會，藉數字化渠道增強品牌形象，增加消費者對品牌的信心以及接觸觸達更多消費者。

【0+3報復式旅遊】 WiFi蛋預約急增5倍 目標農曆新年檔期恢復疫前水平

【0+3報復式旅遊】行李箱訂單爆升超過兩倍 月內賣過千個

責任編輯：葉泳珊