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【港元拆息】短期HIBOR下跌、1個月HIBOR近兩周低　3個月期續創2008年10月底後新高

Hot Talk 12:20 2022/10/03

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【港元拆息】短期HIBOR下跌、1個月HIBOR近兩周低　3個月期續創2008年10月底後新高

季結過去，短期HIBOR港元拆息因資金需求減緩而回落，隔夜息報1.75119厘，跌51.1點子。與樓按相關的1個月港元拆息連跌2日，今報2.5822厘，跌3.4點子，是上月20日報2.54685厘以來最低。

中長期港元拆息則報升。反映銀行資金成本的3個月期港元拆息報3.35018厘，升1.7點子，是2008年10月30日報3.39286厘後最高。12個月期港元拆息報4.42125厘，升1.8點子。

中午12時09分，港滙報7.8498。

到期日 10月3日結算率 9月30日
隔夜 1.75119 2.26196
1 星期 2.23143 2.35333
2 星期 2.42280 2.51893
1 個月 2.58220 2.61607
2 個月 3.00583 2.99071
3 個月 3.35018 3.33327
6 個月 4.02000 4.00851
12 個月 4.42125 4.40310

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編輯：胡學能

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