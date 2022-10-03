【港元拆息】短期HIBOR下跌、1個月HIBOR近兩周低　3個月期續創2008年10月底後新高

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【澳門博彩】澳門十一黃金周首兩日訪客按年增18倍 9月賭收跌半、銀娛跌逾2%（不斷更新）
季結過去，短期HIBOR港元拆息因資金需求減緩而回落，隔夜息報1.75119厘，跌51.1點子。與樓按相關的1個月港元拆息連跌2日，今報2.5822厘，跌3.4點子，是上月20日報2.54685厘以來最低。
中長期港元拆息則報升。反映銀行資金成本的3個月期港元拆息報3.35018厘，升1.7點子，是2008年10月30日報3.39286厘後最高。12個月期港元拆息報4.42125厘，升1.8點子。
中午12時09分，港滙報7.8498。
|到期日
|10月3日結算率
|9月30日
|隔夜
|1.75119
|2.26196
|1 星期
|2.23143
|2.35333
|2 星期
|2.42280
|2.51893
|1 個月
|2.58220
|2.61607
|2 個月
|3.00583
|2.99071
|3 個月
|3.35018
|3.33327
|6 個月
|4.02000
|4.00851
|12 個月
|4.42125
|4.40310
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編輯：胡學能