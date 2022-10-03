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【美股期貨】道指期貨回穩升39點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）

股市 12:19 2022/10/03

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美股上周下挫後，美股期貨周一於亞洲時段個別發展，其中道指期貨回穩升39點，納指期貨跌43點或0.4%。美國今日將會公布9月製造業PMI值、9月ISM製造業指數。至於本周美國將會公布多項就業數據，當中焦點落於周五公布的9月非農就業數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關　不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機　

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦非農數據　預期失業率保持平穩（附數據表）

財經日誌︰

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    +2

即市走勢︰

【12：05】道指期貨升39點，報28840點；標指期貨跌2點，報3599點；納指期貨跌43點或0.4%，報10992點。

【11：38】【國際油價】油組OPEC+ 11月或每日減產逾100萬桶、遠超市場預期　油價即升3%

【11：21】【日圓走勢】日央行9月會議紀錄：仍須維持貨幣寬鬆、增加日圓貶值優勢關鍵是擴大入境旅遊消費

【08：22】【TSLA】Tesla第三季度交付34.3萬輛創新高　惟因物流問題、表現仍遜於預期

【07：30】【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位　成Reddit論壇新看淡對象？

【07：30】美股上周五下跌，環球率先資金部署第四季，美國8月核心物價超預期，顯示儲局連續三次加息0.75厘，對降低通脹的效力或未如預期，道指挫500點或1.7%，報28725點；納指跌1.5%，報10575點；標指跌54點，報3585點。

即睇美股收市︰

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    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】第四季投資策略部署 濠賭股有新轉機？

美股 港股 期貨 非農就業 標準普爾500指數 美國 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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