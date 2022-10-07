  • 27°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 04:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】儲局官員再放鷹 道指跌346點失守3萬關 美10年期債息升穿3.8厘 （不斷更新）

股市 04:19 2022/10/07

分享：

分享：

聯儲局官員對加息態度偏鷹，美股尾市跌勢加劇，道指失守3萬關，美滙指數升0.9%，報112.23，美10年期債息突破3.8厘，2年期債息亦升上4.23厘，英鎊大跌近1.5%，兌美元低見1.116，兌港元失守8.8關，報8.7617。

本港時間今晨4時，道指跌346點或逾1.1%，報29926點，此前曾最多跌414點；納指跌0.7%，報11073點；標指跌逾1%，報3744點。

美國周五勞工部重要數據公布前，投資市場兩邊押注，一方面部署若數據差，將減慢儲局加息步伐，另一方面部署英鎊弱勢，環球債息將重現上升趨勢。

由於英倫銀行緊急買債措施將近尾聲，央行入市水平亦低，下一步是否繼續維穩，要看養老基金情況。但英鎊再大跌，刺激美滙指數由110水平回升。

市場憂慮OPEC+將於11月大幅度每日減產200萬桶，將刺激美國通脹，令儲局強硬鷹派的預期升溫。

聯儲局官員再放鷹，芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，還需要進一步加息，儲局正朝著4.5厘至4.75厘利率的方向前進，很可能到明年春季達到。他稱決策官員預計未來兩次會議的加息幅度為125個基點，而下次會議將討論加息50個基點還是75個基點。埃文斯認為縮表將在3年內完成。

聯儲局新理事庫克(Lisa Cook)上任以來首次公開演說，表示儲局需進一步加息以壓抑通脹。她指恢復價格穩定需要持續加息，然後在一段時間內實行緊縮性利率政策，直到有信心將通脹穩定在2%。

庫克又指願意隨著數據的發展而改變加息過程。

庫克力挺儲局過去三次會議上的前置加息決定，稱這種先發制人的方法是適當的，可能會抑制通脹預期。

另方面，有「債王」之稱的格羅斯（Bill Gross）指出，聯儲局難以更大力加息，美債息或已見頂在即。他認為儲局無法繼續不斷加息遏通脹，因美國經濟現在的槓桿率，較上世紀80年代高得多，而且全球經濟正在放緩。這意味2年期美國債息（目前為4.2%）太高，利率全綫已經達到「臨時」峰值。他表示，雖然通脹是儲局目前看似唯一關注焦點，但經濟增長和金融穩定可能很快就會獲得同等關注。不斷上升的槓桿率是罪魁禍首。美國和其他經濟體無法承受更多的加息。

數據方面，Challenger公布美國9月份裁員人數，整體削減29,989份職位，按年增長67.6%，其中，零售業削減9,273份職位，按年大增11.6倍，9月起為傳統消費旺季，行業應部署增加人手應付，數據反映經濟受壓，科技及服務業削減4,212及2,308份職。

該機構指出，招聘正在放緩，裁員事件開始發生，房地產市場降溫和聯儲局加息正在導致銀行和貸款機構裁員。對經濟衰退的擔憂，導致不確定性增加，各行各業的公司開始重新評估人員需求。

美國9月顧主計劃招聘38萬名工人，按年大跌59.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.9萬人，高於預期20.3萬人，前值修正至19萬人。截至9月24日，持續申領人數升至136.1萬人，高於預期的135萬人，前值修正至134.6萬人。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【04：02】美股三大股指收跌，道指跌346點。清潔能源板塊、銀行股跌幅居前。理想汽車(美：LI)收跌12.3%，蔚來汽車(美：NIO)收跌7.8%。

【03：14】AMC院綫(美：AMC)：首次與Netflix(美:NFLX)達成協議，在影院播放Netflix的電影。

【03：08】據法庭檔案：馬斯克稱，如果不能與推特(美：TWTR)達成收購交易，可以恢復訴訟。

【03：01】據法庭檔案：馬斯克表示願意在10月28日以每股54.20美元的價格，完成收購推特(美：TWTR)的交易。

【02：59】烏干達央行宣布將利率上調一個百分點至10厘。烏干達正面臨十年來最嚴重的通脹。截至9月，烏干達的年度總體通脹率升至10%。

【02：51】美元兌加元漲幅擴大至1%，現報1.3752。

【02：51】道指挫400點，失守3萬關；納指跌幅擴大至0.8%；標指亦跌0.7%

【02：34】紐約11月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.78%，報88.45美元，是連續第4日上升。布蘭特12月原油期貨收漲1.05美元，漲幅1.12%，報94.42美元，為1個月高位。

【02：20】道指跌幅擴大至1%。成分股中，3M(美：MMM)跌4.2%，IBM(美：IBM)跌3%，摩根大通(美：JPM)、英特爾(美：INTC)跌近2%。

【01：57】推特（美: TWTR）股價跌逾2.5%，據知情人士透露，馬斯克與推特就440億美元收購案談判陷入僵局，部分原因是馬斯克稱，要完成交易取決於其能否獲得130億美元的債務融資。而最初的協議沒有包含這項意外條件。

【01：50】紐約12月黃金期貨收平，報1720.80美元。

【01：25】穆迪確認阿曼評級為Ba3，將其前景展望調整為積極。穆迪表示，油價繼續得到支撐的前景，為阿曼緩解結構性脆弱提供更多時間。

【00：56】歐盟國家起草「天然氣價格走廊」計劃
外電引述1相關檔案顯示，波蘭、意大利、比利時和希臘已起草一份提案，要求歐盟為天然氣引入「動態價格走廊」，試圖壓低高企的能源價格和不斷飈升的通脹。歐盟國家領導人將於周五在捷克舉行的會議上，討論是否以及如何限制天然氣價格。歐盟正在考慮這一想法，但尚未提出正式提案。

【00：56】標普：由於特斯拉（美: TSLA）生產狀況改善，將其評級從BB+上調至BBB，前景展望穩定。特斯拉股價漲约2美元，反彈至238美元上方

【23：51】貨幣市場預計加拿大央行10月加息50個基點的可能性為60%，高於加央行行長麥克勒姆講話前的約50%。

【23：50】在英國央行支持措施結束前，英國養老金正在出售資產。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌0.37%，法股跌0.82%，英股跌0.78%，泛歐STOXX 600指數跌0.64%

【23：35】加拿大央行行長麥克勒姆表示，還需要進一步加息，且要對通脹採取更多措施。並指央行不希望貨幣政策緊縮行動造成經濟過度冷卻，惟目前基礎通脹尚未出現拐點。

【23：00】【儲局官員】卡什卡利：聯儲局未完成降通脹任務　距離停止加息仍有很長距離

【22：19】【英鎊危機】英倫銀行化解金融危機　稱及時干預國債　否則萬億養老基金隨時清零

【21：30】道指開市跌118點，納指跌0.2%

【19：01】道指期貨跌178點，納指期貨跌0.7%

【12：12】道指期貨升133點，報30443點；標指期貨升18點，報3812點；納指期貨升68點或0.6%，報11692點。

【10：03】【芯片大戰】華為據報擬循初企繞芯片禁令、美國：已留意指控　傳明年重推5G手機

【09：58】【TWTR】馬斯克曾要求以折讓最多30%價格收購Twitter　惟遭對方一口拒絕

【08：30】【儲局官員】博斯蒂克︰冀儲局年底前將利率升到4至4.5厘　明年減息？不會那麼快

【07：58】【TWTR】馬斯克重啟收購Twitter之際　Apollo等據報終止相關融資談判

【05：19】【英鎊危機】英鎊跌幅收窄至1.3%　卓慧思為減稅辯護：在道德和經濟上都正確

 

==以下10月5日（周三）股市==

道指周三早段挫逾400點，其後波音、nike、intel及蘋果低位反彈，帶墧道指一度倒升，截至今晨4時，道指跌42點，收報30273點；標指跌7點，收報3783點；納指跌27點或0.3%，收報11148點。

Tesla（特斯拉）跌3.5%，市場憂慮馬斯克沽貨套現，以完成收購Twitter的交易，Tesla跌3.5%，收報240.81美元，成交205億美元。周二股價漲兩成的Twitter，今日輕微回吐，收跌1.3%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美國數據佳，未符市場冀儲局轉為鴿派的期望，拖累美股下跌，加上美滙指數及美債息上升，道指早段曾跌429點或1.4%，納指曾跌2.4%，其後跌幅收窄，收市前一小時曾倒升138點。美滙指數報111.17，升1%；美10年期債息企3.75厘。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，希望儲局在年底前聯邦基金利率實現4厘到4.5厘，並警告不要過早地改變方向。

花旗下調標指2022年目標價200點，至4000點，以體現出美國陷入更嚴峻經濟衰退的風險。

油價造好，高盛上調第四季度油價預期10美元，至每桶110美元 ，指OPEC+決定在11至12月減產石油，將非常利好油市。

美國9月ISM服務業指數報56.7，超預期，另外，美國9月服務業PMI終值報49.3，高於初值的49.2。

勞工數據佳，美國公布9月俗稱小非農的ADP就業人數增加20.8萬人，超預期的20萬人，前值大幅上調至18.5萬人。

美國8月貿易逆差錄得674億美元，少於7月的逆差707億美元，及市場預期的逆差677億美元。

國際貨幣基金組織（IMF）認為，全球工資-物價螺旋上漲的風險有限，因為激進的加息和實際工資下降，有助於穩定消費者的預期。以John Bluedorn為首的IMF經濟學家分析了過去50年通脹和工資上漲、失業率保持在低水平的22種情景。

分析發現，這些情景都沒有導致工資-物價螺旋上升。在所有這些情景中，最終通脹都出現下降，名義工資則上升。但分析師也表示，這不應該成為決策者自滿的理由，當工人預計未來通脹率將保持在與當前物價增長相同的水平時，工人往往要求加薪，這可能會導致通脹預期不穩。

英國首相卓慧思在保守黨的首場演講，即嚇怕市場，卓慧思為減稅辯護，英鎊曾急瀉2.2%，收市跌1.3%，收報1.1326。並刺激美滙指數走高，一度升1.5%，高見111.73，收報111.2，升1%。

【英鎊危機】英鎊急瀉1.5%兌港元又穿9算　卓慧思為減稅辯護：在道德和經濟上都正確

歐元亦曾下跌逾1%，至0.9835，歐元兌美元1算關得而復失。

美國樓市數據續弱，截至9月30日一周，MBA抵押貸款申請大跌14.2%，2020年3月以來最大跌幅，其中再融資跌17.8%，購買跌12.6%，30年定息按揭利率升到6.7厘，創2006年以來新高。

【油價走勢】OPEC+同意產量勁減200萬桶　油價反覆

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：01】熱門中概股漲跌參半，愛奇藝跌逾9%，小鵬汽車跌逾8%，攜程網漲超5%。

【03：37】路透調查：預計一年內美元兌日圓將下跌近7%至135。

【03：31】美國10年期債息漲19.9基點，報3.7528厘，歐股收盤前曾漲至即市高位3.7870厘。兩年期美債息漲5.97個基點，報4.1523厘，美股盤初曾漲至即市高位4.1999厘。

【03：19】標普500指數兩周以來首次站上3800點，漲0.35%。

【03：18】道指倒升120點或0.4%；納指升逾0.2%，標指亦升逾1%。TESLA股價跌逾3%

【03：01】英鎊兌日圓觸及164關口，報164.01，跌0.82%

【02：41】紐約11月原油期貨收漲1.24美元，漲幅1.43%，報87.76美元。布蘭特12月原油期貨收漲1.57美元，漲幅1.71%，報93.37美元。

【02：25】推特收購案受理法官：10月17日的審判目前仍在進行，還沒有收到任何暫停此案的申請。

【02：12】彭博社消息，推特和馬斯克據稱10月5日將圍繞潛在的併購協議舉行磋商。

【02：07】倫敦金屬交易所（LME）在金屬產品交割中限制採用烏拉爾礦冶公司（UMMC）產品。UMMC為俄羅斯第二大銅生產公司。

【01：47】紐約12月黃金期貨收跌0.6%，報1720.80美元。

【01：28】沙特主權財富基金將綠色債券首次發行規模設在30億美元，分別為12.5億美元五年期、12.5億美元10年期、5億美元100年期。

【01：23】道指率先轉漲，標普500指數現跌0.2%，納指跌幅收窄至0.48%，此前曾跌2.4%。道指成分股NIKE漲超2.4%領跑，Visa漲1.2%，雪佛龍漲幅不足1%，可口可樂和迪士尼仍跌逾0.9%，威瑞森跌超1.0%，摩根大通跌逾1.1%，高盛跌逾1.8%。

【00：35】據市場消息，馬斯克和推特繼續就達成協議進行談判，最早可能在周三達成一致。

【00：31】德國10年期債息漲17.1基點，刷新即市高位至2.034厘。

【00：03】馬斯克旗下太空探索公司SpaceX為美國國家航空航天局（NASA）空間站發射任務發射載人火箭。

【23：46】英國天然氣期貨漲超18.3%，刷新即市高至329.720便士。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌1.2%，法股跌0.9%，英股跌0.5%；泛歐STOXX 600指數跌1.02%

【23：16】美股新能源車板塊受壓，小鵬汽車（美：XPEV）跌逾10%，法拉第未來（美：FFIE）跌近9%，蔚來汽車（美：NIO）、特斯拉（美：TSLA）跌近6%，通用汽車（美：GM）跌約5%，理想汽車（美：LI）跌逾3%。

【22：10】【油價走勢】OPEC+同意產量勁減200萬桶　油價反覆

【22：05】道指跌334點，納指跌1.9%。

【20：52】英國首相卓慧思在保守黨的首場演講，即嚇怕市場，卓慧思為減稅辯護，英鎊急瀉1.4%，再刺激美滙指數走高，升0.8%，見110.93。

【18：30】道指期貨跌251點，報30114點；標指期貨跌30點或0.8%；納指期貨跌88點或0.8%

【12：09】道指期貨跌137點，報30228點；標指期貨跌19點，報3784點；納指期貨跌57點或0.5%，報11583點。

【10：27】【全球經濟】富達：全球經濟硬著陸將會發生　籲買入美國國債及日圓等資產避險

【09：47】【TWTR】馬斯克於開庭前兩周同意以每股54.2美元收購Twitter　「收購可助他加快創建『X』應用程式的速度」（第二版）

【09：15】【新西蘭加息】新西蘭儲備銀行加息0.5厘符預期、紐元彈0.7%　紐央行：保持加息步伐仍然合適

【08：47】【鱷王交捧】達里奧放棄橋水控制權、卸任聯席投資總監　「不想臨死還不退下來」

 

==以下10月4日（周二）股市==

美國公布8月JOLTS職位空缺1,005.3萬份，低於預期的1,108.8萬份，前值向下修訂為1,117萬份，反映就業市場再降溫。市場憧憬儲局轉鴿，美滙指數急跌1.2%至110.42 ； 美債息進一步下跌，美股升勢延續，道指最多升834點，重越3萬點關口。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

截至今晨4時，美國10年期債息報3.637厘，美滙報110.14。股市方面，道指升825點，收報30316點；標指升112點，報3790點；納指升360點或3.3%，報11176點。歐股收市升3.1%。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）據報計劃重啟收購社交媒體推特（Twitter）的方案，收購價按每股54.2美元計算 ； 預料最快周五達成新收購協議。Twitter周二交易中途突然兩次短暫停牌，停牌前股價造好，盤中一度飆17.5%，高見49.99美元。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯儲局需持續加息，以對付高通脹 ； 估計連番加息後，美國失業率可能回升至4.5%，通脹有進一步被壓低的空間。
英國富人減稅計劃撤回後，英國擬提早宣布減債計劃，以安撫市場，英國債息即下跌，帶動環球債息回軟，美國10年期債息一度跌穿3.6厘。反映債券拋售潮終止，息口壓力放緩。

歐元滙價上揚，兌美元撲1算。英鎊大升，兌美元高見1.1472，兌港元高見8.9781。
石油出口國組織和盟友（OPEC+）周三例會，據報可能決定將原油減產72幅度，最多達到每日200萬桶，紐約期油續造好，高位觸及86.98美元。

亞洲股市方面，即使北韓近5年來首次發射導彈飛越日本上空，區內股市繼續隨美股造好，日經指數全日升776點或2.96%。澳洲聯儲局宣布加息0.25厘，少於市場預期，澳洲ASX200指數大升3.77%。

即市走勢︰

【22：26】道指最多升787點，納指曾升3.4%，歐洲股市升2%至4%

【21：30】道指升375點，報29866點，納指升2.1%，報11047點，標指升60點，報3738點。

【19：43】【投行人事】瑞信香港私人銀行業務據報再流失5名高層

【19：30】【美股焦點】韓Naver擬拆12億美元購Poshmark　Poshmark盤前升1成

【19：19】道指期貨曾升490點或1.7%，納指期貨曾升2.4%

【18：23】【歐洲經濟】歐元區PPI達43.3%創新高　能源達116.8%

【18：17】【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大滙豐銀行　分析料估值550億元

【18：01】【紐元定存】紐元定存最高息享11.88厘 花旗料新西蘭央行加息半厘

【18：00】【比亞迪1211】德國汽車租賃公司將向比亞迪買約10萬輛電動車

【17：32】【美股焦點】傳Meta縮減紐約的擴張計劃後　擬關閉當地一個辦事處

【17：11】【TSLA】Tesla周一大跌9%　Cathie Wood 近4個月首入場撐

【15：45】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS見319基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖

【15：20】歐洲STOXX 50指數漲2%，法國CAC 40指數漲2%，德國DAX指數漲1.9%。美股期貨也擴大漲幅，納指期貨漲1.6%。美元指數跌破111關口，創9月22日來新低，日內跌約0.6%。

【13：26】標指、納指期貨升幅擴逾1%。

【12：20】道指期貨升196點或0.66%，標指期貨升29點或0.79%，納指期貨升107點或0.94%。

【12：00】北韓導彈飛越日本領空墜太平洋 5年來首次

【11：35】澳洲僅加息0.25厘、少於預期　澳元兌美元跌幅曾擴至1%、兌港元5.08算

【11：30】橋水達里奧：現金不再是垃圾　讚卓慧思懂懸崖勒馬

【07：30】【英鎊危機】英鎊兌港元撲8.9關　英倫銀行買債不足1億鎊　長息見回升壓力

==以下10月3日（周一）股市==

    點擊圖片放大
    +8
    +7

美國數據轉差，ISM製造業指數由52.8跌至50.9，低於預期，其中新訂單亦由51.3跌至47.1，商品需求明顯降溫 ； 就業指數由54.2跌至48.7，低於預期，反映就業市道冷卻。數據欠佳減低市場對聯儲局大幅加息預期，美10年期債息跌破3.6厘，道指尾段升勢擴大，最多飇922點。

資金買美債，美國10年期債息在數據後一度跌穿3.6厘；美滙指數失守112水平。截至本港今晨4時（即收市），道指升765點或2.7%，報29490點；標指升92點或2.6%，報3678點；納指升239點或2.3%，報10815點。

美國10年期債息下跌，暫報3.657厘，下跌14.7基點，盤中低見3.568厘。
英撤回富人減稅政策，歐股收市升0.77%，英股升0.22%。

英國新任政府單日急轉灣，多個外電均形容英國首相卓慧思「U turn」，周日仍稱絕對致力減稅，周一則宣布撤銷最高稅率的減稅政策計劃，刺激英鎊再升，兌美元報1.1219，兌港元報8.8085，卓慧思指，迷你財政預算案是財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）計劃，他未有向全個內閣公布。

【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃　英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算

美國國家安全委員會發言人Kirby指，沒有跡象顯示普京正在籌備發動核攻擊。
不少專家仍看淡美國經濟前景，有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）預期，美國債市危機嚴重，今年底經濟將硬着陸，美股可能下挫四成。
魯賓尼稱，由於多個國家央行加息對付高通脹，債市被扭曲現象日趨嚴重，結合供應鏈樽頸與通脹壓力持續，滯脹及債市危機將變得更明朗化。

油價大升，紐約期油升6%，布蘭特期油升5.4%。

歐洲公布9月PMI終值數據，歐元區製造業PMI跌至48.4，稍遜預期48.5，反映歐洲經濟低迷情況持續，歐元兌美元續在0.98水平徘徊。值得留意的是，歐洲主要經濟體德國的製造業PMI遠遜預期，拖累整個歐元區數據。德國9月製造業PMI終值僅47.8，遠比初值及市場預期的48.3為低，創2020年6月以來新低，顯示當地經濟放緩速度或較預期為快。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關　不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機　

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦非農數據　預期失業率保持平穩（附數據表）

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

即市走勢︰

【21：30】美股開市造好，道指升329點，納指升0.8%。

【20：15】美國國家安全委員會發言人Kirby指，沒有跡象顯示普京正在籌備發動核攻擊。

【19：43】美股期貨造好，道指期貨升164點，納指期貨升0.1%。

【19：41】【歐洲能源危機】法盛盧米斯賽勒斯：市場對歐洲天然氣危機仍太過放心　尋找新能源供應或需數年時間

【18：04】【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS息率續攀至09年高位　瑞信：媒體猜測集團存流動性問題全非事實（第二版）

【18：01】【元宇宙】蘋果CEO庫克與朱克伯格再唱反調　「AR是未來趨勢、不看好元宇宙」

【17：20】【美國經濟】施羅德：美國似乎必須步入經濟衰退　才可擊退面臨的通脹壓力

【17：06】【美股焦點】高盛：美股拋售潮未止　美國家庭與外資明年料淨賣出2000億美元美股

【16：54】【歐洲經濟】歐元區9月製造業PMI終值遜預期　德國製造業PMI創逾2年低

【14：28】【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃　英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算

【13：04】【日圓走勢】日圓短暫跌穿145、逼近干預前水平　日央行9月會議紀錄：日圓貶值中長期有推高經濟活動

【12：52】【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關　不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機　

【12：05】道指期貨升39點，報28840點；標指期貨跌2點，報3599點；納指期貨跌43點或0.4%，報10992點。

【11：38】【國際油價】油組OPEC+ 11月或每日減產逾100萬桶、遠超市場預期　油價即升3%

【11：21】【日圓走勢】日央行9月會議紀錄：仍須維持貨幣寬鬆、增加日圓貶值優勢關鍵是擴大入境旅遊消費

【08：22】【TSLA】Tesla第三季度交付34.3萬輛創新高　惟因物流問題、表現仍遜於預期

【07：30】【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位　成Reddit論壇新看淡對象？

【07：30】美股上周五下跌，環球率先資金部署第四季，美國8月核心物價超預期，顯示儲局連續三次加息0.75厘，對降低通脹的效力或未如預期，道指挫500點或1.7%，報28725點；納指跌1.5%，報10575點；標指跌54點，報3585點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】第四季投資策略部署 濠賭股有新轉機？

美股 港股 期貨 非農就業 標準普爾500指數 美國 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【加密貨幣】借貸平台Celsius 前高管趁爆煲前偷步提款　涉價值4200萬美元加密貨幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】小米兩聯合創始人疑共沽2.45億股　日放屁20次揭患末期大腸癌、兩種臭味要留神
【Morning精點】小米兩聯合創始人疑共沽2.45億股　日放屁20次揭患末期大腸癌、兩種臭味要留神
【投行人事】瑞信香港併購部高層蔡崇訓離職　據報加盟滙豐
【投行人事】瑞信香港併購部高層蔡崇訓離職　據報加盟滙豐
【恒指夜期】夜期跌96點　滙豐ADR跌逾1%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌96點　滙豐ADR跌逾1%（不斷更新）
【小米1810】小米照升0.3%　兩聯合創始人疑共沽2.45億股　黎萬強大削4成持倉、洪鋒減持近19億元大貨
【小米1810】小米照升0.3%　兩聯合創始人疑共沽2.45億股　黎萬強大削4成持倉、洪鋒減持近19億元大貨
【美股收市】儲局官員再放鷹 道指跌346點失守3萬關 美10年期債息升穿3.8厘 （不斷更新）
【美股收市】儲局官員再放鷹 道指跌346點失守3萬關 美10年期債息升穿3.8厘 （不斷更新）
【香港樓市】富瑞：本港樓市呈「完美風暴」料樓價進一步向下　「若樓價跌逾兩成，部分辣招或會放寬」（附個股目標價）
【香港樓市】富瑞：本港樓市呈「完美風暴」料樓價進一步向下　「若樓價跌逾兩成，部分辣招或會放寬」（附個股目標價）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款