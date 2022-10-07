【美股市況】道指跌幅收窄至158點 美10年期債息撲3.8厘 英鎊再急挫美滙升（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股午市跌勢持續，道指、納指跌幅收窄，美滙指數升0.8%，報112.12，美10年期債息撲3.8厘，英鎊大跌1.4%，兌美元低見1.1165，兌港元失守8.8關，報8.7643。

本港時間今晨1時15分，道指跌158點或0.5%，報30115點，此前曾一度跌282點；納指跌不足0.1%，報11140點；標指跌0.4%，報3766點。

美國周五勞工部重要數據公布前，投資市場兩邊押注，一方面部署若數據差，將減慢儲局加息步伐，另一方面部署英鎊弱勢，環球債息將重現上升趨勢。

由於英倫銀行緊急買債措施將近尾聲，央行入市水平亦低，下一步是否繼續維穩，要看養老基金情況。但英鎊再大跌，刺激美滙指數由110水平回升。

市場憂慮OPEC+將於11月大幅度每日減產200萬桶，將刺激美國通脹，令儲局強硬鷹派的預期升溫。

聯儲局官員再放鷹，聯儲局理事庫克表示，恢復價格穩定可能需要持續加息，然後在一段時間內實行限制性利率政策，需要保持限制性政策，直到有信心將通脹穩定在2%。

庫克又指願意隨著數據的發展而改變加息過程。

庫克力挺儲局過去三次會議上的前置加息決定，稱這種先發制人的方法是適當的，前置加息能更快地實施限制，可能會抑制通脹預期。

Challenger公布美國9月份裁員人數，整體削減29,989份職位，按年增長67.6%，其中，零售業削減9,273份職位，按年大增11.6倍，9月起為傳統消費旺季，行業應部署增加人手應付，數據反映經濟受壓，科技及服務業削減4,212及2,308份職。

該機構指出，招聘正在放緩，裁員事件開始發生， 房地產市場降溫和聯儲局加息 ， 正在導致銀行和貸款機構裁員。對經濟衰退的擔憂，導致不確定性增加，各行各業的公司開始重新評估人員需求。

美國9月 顧主計劃招聘38萬名工人，按年大跌59.6%。

美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為21.9萬人，高於預期20.3萬人，前值修正至19萬人。截至9月24日，持續申領人數升至136.1萬人，高於預期的135萬人，前值修正至134.6萬人。

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即市走勢︰

【01：25】穆迪確認阿曼評級為Ba3，將其前景展望調整為積極。穆迪表示，油價繼續得到支撐的前景，為阿曼緩解結構性脆弱提供更多時間。

【00：56】歐盟國家起草「天然氣價格走廊」計劃

外電引述1相關檔案顯示，波蘭、意大利、比利時和希臘已起草一份提案，要求歐盟為天然氣引入「動態價格走廊」，試圖壓低高企的能源價格和不斷飈升的通脹。歐盟國家領導人將於周五在捷克舉行的會議上，討論是否以及如何限制天然氣價格。歐盟正在考慮這一想法，但尚未提出正式提案。

【00：56】標普：由於特斯拉（美: TSLA）生產狀況改善，將其評級從BB+上調至BBB，前景展望穩定。特斯拉股價漲约2美元，反彈至238美元上方

【23：51】貨幣市場預計加拿大央行10月加息50個基點的可能性為60%，高於加央行行長麥克勒姆講話前的約50%。

【23：50】在英國央行支持措施結束前，英國養老金正在出售資產。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌0.37%，法股跌0.82%，英股跌0.78%，泛歐STOXX 600指數跌0.64%

【23：35】加拿大央行行長麥克勒姆表示，還需要進一步加息，且要對通脹採取更多措施。並指央行不希望貨幣政策緊縮行動造成經濟過度冷卻，惟目前基礎通脹尚未出現拐點。

【23：00】【儲局官員】卡什卡利：聯儲局未完成降通脹任務 距離停止加息仍有很長距離

【22：19】【英鎊危機】英倫銀行化解金融危機 稱及時干預國債 否則萬億養老基金隨時清零

【21：30】道指開市跌118點，納指跌0.2%

【19：01】道指期貨跌178點，納指期貨跌0.7%

【12：12】道指期貨升133點，報30443點；標指期貨升18點，報3812點；納指期貨升68點或0.6%，報11692點。

【10：03】【芯片大戰】華為據報擬循初企繞芯片禁令、美國：已留意指控 傳明年重推5G手機

【09：58】【TWTR】馬斯克曾要求以折讓最多30%價格收購Twitter 惟遭對方一口拒絕

【08：30】【儲局官員】博斯蒂克︰冀儲局年底前將利率升到4至4.5厘 明年減息？不會那麼快

【07：58】【TWTR】馬斯克重啟收購Twitter之際 Apollo等據報終止相關融資談判

【05：19】【英鎊危機】英鎊跌幅收窄至1.3% 卓慧思為減稅辯護：在道德和經濟上都正確

==以下10月5日（周三）股市==

道指周三早段挫逾400點，其後波音、nike、intel及蘋果低位反彈，帶墧道指一度倒升，截至今晨4時，道指跌42點，收報30273點；標指跌7點，收報3783點；納指跌27點或0.3%，收報11148點。

Tesla（特斯拉）跌3.5%，市場憂慮馬斯克沽貨套現，以完成收購Twitter的交易，Tesla跌3.5%，收報240.81美元，成交205億美元。周二股價漲兩成的Twitter，今日輕微回吐，收跌1.3%。

即睇美股收市：

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美國數據佳，未符市場冀儲局轉為鴿派的期望，拖累美股下跌，加上美滙指數及美債息上升，道指早段曾跌429點或1.4%，納指曾跌2.4%，其後跌幅收窄，收市前一小時曾倒升138點。美滙指數報111.17，升1%；美10年期債息企3.75厘。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，希望儲局在年底前聯邦基金利率實現4厘到4.5厘，並警告不要過早地改變方向。

花旗下調標指2022年目標價200點，至4000點，以體現出美國陷入更嚴峻經濟衰退的風險。

油價造好，高盛上調第四季度油價預期10美元，至每桶110美元 ，指OPEC+決定在11至12月減產石油，將非常利好油市。

美國9月ISM服務業指數報56.7，超預期，另外，美國9月服務業PMI終值報49.3，高於初值的49.2。

勞工數據佳，美國公布9月俗稱小非農的ADP就業人數增加20.8萬人，超預期的20萬人，前值大幅上調至18.5萬人。

美國8月貿易逆差錄得674億美元，少於7月的逆差707億美元，及市場預期的逆差677億美元。

國際貨幣基金組織（IMF）認為，全球工資-物價螺旋上漲的風險有限，因為激進的加息和實際工資下降，有助於穩定消費者的預期。以John Bluedorn為首的IMF經濟學家分析了過去50年通脹和工資上漲、失業率保持在低水平的22種情景。

分析發現，這些情景都沒有導致工資-物價螺旋上升。在所有這些情景中，最終通脹都出現下降，名義工資則上升。但分析師也表示，這不應該成為決策者自滿的理由，當工人預計未來通脹率將保持在與當前物價增長相同的水平時，工人往往要求加薪，這可能會導致通脹預期不穩。

英國首相卓慧思在保守黨的首場演講，即嚇怕市場，卓慧思為減稅辯護，英鎊曾急瀉2.2%，收市跌1.3%，收報1.1326。並刺激美滙指數走高，一度升1.5%，高見111.73，收報111.2，升1%。

【英鎊危機】英鎊急瀉1.5%兌港元又穿9算 卓慧思為減稅辯護：在道德和經濟上都正確

歐元亦曾下跌逾1%，至0.9835，歐元兌美元1算關得而復失。

美國樓市數據續弱，截至9月30日一周，MBA抵押貸款申請大跌14.2%，2020年3月以來最大跌幅，其中再融資跌17.8%，購買跌12.6%，30年定息按揭利率升到6.7厘，創2006年以來新高。

【油價走勢】OPEC+同意產量勁減200萬桶 油價反覆

即市走勢︰

【04：01】熱門中概股漲跌參半，愛奇藝跌逾9%，小鵬汽車跌逾8%，攜程網漲超5%。

【03：37】路透調查：預計一年內美元兌日圓將下跌近7%至135。

【03：31】美國10年期債息漲19.9基點，報3.7528厘，歐股收盤前曾漲至即市高位3.7870厘。兩年期美債息漲5.97個基點，報4.1523厘，美股盤初曾漲至即市高位4.1999厘。

【03：19】標普500指數兩周以來首次站上3800點，漲0.35%。

【03：18】道指倒升120點或0.4%；納指升逾0.2%，標指亦升逾1%。TESLA股價跌逾3%

【03：01】英鎊兌日圓觸及164關口，報164.01，跌0.82%

【02：41】紐約11月原油期貨收漲1.24美元，漲幅1.43%，報87.76美元。布蘭特12月原油期貨收漲1.57美元，漲幅1.71%，報93.37美元。

【02：25】推特收購案受理法官：10月17日的審判目前仍在進行，還沒有收到任何暫停此案的申請。

【02：12】彭博社消息，推特和馬斯克據稱10月5日將圍繞潛在的併購協議舉行磋商。

【02：07】倫敦金屬交易所（LME）在金屬產品交割中限制採用烏拉爾礦冶公司（UMMC）產品。UMMC為俄羅斯第二大銅生產公司。

【01：47】紐約12月黃金期貨收跌0.6%，報1720.80美元。

【01：28】沙特主權財富基金將綠色債券首次發行規模設在30億美元，分別為12.5億美元五年期、12.5億美元10年期、5億美元100年期。

【01：23】道指率先轉漲，標普500指數現跌0.2%，納指跌幅收窄至0.48%，此前曾跌2.4%。道指成分股NIKE漲超2.4%領跑，Visa漲1.2%，雪佛龍漲幅不足1%，可口可樂和迪士尼仍跌逾0.9%，威瑞森跌超1.0%，摩根大通跌逾1.1%，高盛跌逾1.8%。

【00：35】據市場消息，馬斯克和推特繼續就達成協議進行談判，最早可能在周三達成一致。

【00：31】德國10年期債息漲17.1基點，刷新即市高位至2.034厘。

【00：03】馬斯克旗下太空探索公司SpaceX為美國國家航空航天局（NASA）空間站發射任務發射載人火箭。

【23：46】英國天然氣期貨漲超18.3%，刷新即市高至329.720便士。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌1.2%，法股跌0.9%，英股跌0.5%；泛歐STOXX 600指數跌1.02%

【23：16】美股新能源車板塊受壓，小鵬汽車（美：XPEV）跌逾10%，法拉第未來（美：FFIE）跌近9%，蔚來汽車（美：NIO）、特斯拉（美：TSLA）跌近6%，通用汽車（美：GM）跌約5%，理想汽車（美：LI）跌逾3%。

【22：10】【油價走勢】OPEC+同意產量勁減200萬桶 油價反覆

【22：05】道指跌334點，納指跌1.9%。

【20：52】英國首相卓慧思在保守黨的首場演講，即嚇怕市場，卓慧思為減稅辯護，英鎊急瀉1.4%，再刺激美滙指數走高，升0.8%，見110.93。

【18：30】道指期貨跌251點，報30114點；標指期貨跌30點或0.8%；納指期貨跌88點或0.8%

【12：09】道指期貨跌137點，報30228點；標指期貨跌19點，報3784點；納指期貨跌57點或0.5%，報11583點。

【10：27】【全球經濟】富達：全球經濟硬著陸將會發生 籲買入美國國債及日圓等資產避險

【09：47】【TWTR】馬斯克於開庭前兩周同意以每股54.2美元收購Twitter 「收購可助他加快創建『X』應用程式的速度」（第二版）

【09：15】【新西蘭加息】新西蘭儲備銀行加息0.5厘符預期、紐元彈0.7% 紐央行：保持加息步伐仍然合適

【08：47】【鱷王交捧】達里奧放棄橋水控制權、卸任聯席投資總監 「不想臨死還不退下來」

==以下10月4日（周二）股市==

美國公布8月JOLTS職位空缺1,005.3萬份，低於預期的1,108.8萬份，前值向下修訂為1,117萬份，反映就業市場再降溫。市場憧憬儲局轉鴿，美滙指數急跌1.2%至110.42 ； 美債息進一步下跌，美股升勢延續，道指最多升834點，重越3萬點關口。

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截至今晨4時，美國10年期債息報3.637厘，美滙報110.14。股市方面，道指升825點，收報30316點；標指升112點，報3790點；納指升360點或3.3%，報11176點。歐股收市升3.1%。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）據報計劃重啟收購社交媒體推特（Twitter）的方案，收購價按每股54.2美元計算 ； 預料最快周五達成新收購協議。Twitter周二交易中途突然兩次短暫停牌，停牌前股價造好，盤中一度飆17.5%，高見49.99美元。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯儲局需持續加息，以對付高通脹 ； 估計連番加息後，美國失業率可能回升至4.5%，通脹有進一步被壓低的空間。

英國富人減稅計劃撤回後，英國擬提早宣布減債計劃，以安撫市場，英國債息即下跌，帶動環球債息回軟，美國10年期債息一度跌穿3.6厘。反映債券拋售潮終止，息口壓力放緩。

歐元滙價上揚，兌美元撲1算。英鎊大升，兌美元高見1.1472，兌港元高見8.9781。

石油出口國組織和盟友（OPEC+）周三例會，據報可能決定將原油減產72幅度，最多達到每日200萬桶，紐約期油續造好，高位觸及86.98美元。

亞洲股市方面，即使北韓近5年來首次發射導彈飛越日本上空，區內股市繼續隨美股造好，日經指數全日升776點或2.96%。澳洲聯儲局宣布加息0.25厘，少於市場預期，澳洲ASX200指數大升3.77%。

即市走勢︰

【22：26】道指最多升787點，納指曾升3.4%，歐洲股市升2%至4%

【21：30】道指升375點，報29866點，納指升2.1%，報11047點，標指升60點，報3738點。

【19：43】【投行人事】瑞信香港私人銀行業務據報再流失5名高層

【19：30】【美股焦點】韓Naver擬拆12億美元購Poshmark Poshmark盤前升1成

【19：19】道指期貨曾升490點或1.7%，納指期貨曾升2.4%

【18：23】【歐洲經濟】歐元區PPI達43.3%創新高 能源達116.8%

【18：17】【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大滙豐銀行 分析料估值550億元

【18：01】【紐元定存】紐元定存最高息享11.88厘 花旗料新西蘭央行加息半厘

【18：00】【比亞迪1211】德國汽車租賃公司將向比亞迪買約10萬輛電動車

【17：32】【美股焦點】傳Meta縮減紐約的擴張計劃後 擬關閉當地一個辦事處

【17：11】【TSLA】Tesla周一大跌9% Cathie Wood 近4個月首入場撐

【15：45】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS見319基點 周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖

【15：20】歐洲STOXX 50指數漲2%，法國CAC 40指數漲2%，德國DAX指數漲1.9%。美股期貨也擴大漲幅，納指期貨漲1.6%。美元指數跌破111關口，創9月22日來新低，日內跌約0.6%。

【13：26】標指、納指期貨升幅擴逾1%。

【12：20】道指期貨升196點或0.66%，標指期貨升29點或0.79%，納指期貨升107點或0.94%。

【12：00】北韓導彈飛越日本領空墜太平洋 5年來首次

【11：35】澳洲僅加息0.25厘、少於預期 澳元兌美元跌幅曾擴至1%、兌港元5.08算

【11：30】橋水達里奧：現金不再是垃圾 讚卓慧思懂懸崖勒馬

【07：30】【英鎊危機】英鎊兌港元撲8.9關 英倫銀行買債不足1億鎊 長息見回升壓力

==以下10月3日（周一）股市==

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美國數據轉差，ISM製造業指數由52.8跌至50.9，低於預期，其中新訂單亦由51.3跌至47.1，商品需求明顯降溫 ； 就業指數由54.2跌至48.7，低於預期，反映就業市道冷卻。數據欠佳減低市場對聯儲局大幅加息預期，美10年期債息跌破3.6厘，道指尾段升勢擴大，最多飇922點。

資金買美債，美國10年期債息在數據後一度跌穿3.6厘；美滙指數失守112水平。截至本港今晨4時（即收市），道指升765點或2.7%，報29490點；標指升92點或2.6%，報3678點；納指升239點或2.3%，報10815點。

美國10年期債息下跌，暫報3.657厘，下跌14.7基點，盤中低見3.568厘。

英撤回富人減稅政策，歐股收市升0.77%，英股升0.22%。

英國新任政府單日急轉灣，多個外電均形容英國首相卓慧思「U turn」，周日仍稱絕對致力減稅，周一則宣布撤銷最高稅率的減稅政策計劃，刺激英鎊再升，兌美元報1.1219，兌港元報8.8085，卓慧思指，迷你財政預算案是財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）計劃，他未有向全個內閣公布。

【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃 英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算

美國國家安全委員會發言人Kirby指，沒有跡象顯示普京正在籌備發動核攻擊。

不少專家仍看淡美國經濟前景，有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）預期，美國債市危機嚴重，今年底經濟將硬着陸，美股可能下挫四成。

魯賓尼稱，由於多個國家央行加息對付高通脹，債市被扭曲現象日趨嚴重，結合供應鏈樽頸與通脹壓力持續，滯脹及債市危機將變得更明朗化。

油價大升，紐約期油升6%，布蘭特期油升5.4%。

歐洲公布9月PMI終值數據，歐元區製造業PMI跌至48.4，稍遜預期48.5，反映歐洲經濟低迷情況持續，歐元兌美元續在0.98水平徘徊。值得留意的是，歐洲主要經濟體德國的製造業PMI遠遜預期，拖累整個歐元區數據。德國9月製造業PMI終值僅47.8，遠比初值及市場預期的48.3為低，創2020年6月以來新低，顯示當地經濟放緩速度或較預期為快。

分析文章︰

【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關 不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機

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【外圍一周前瞻】市場聚焦非農數據 預期失業率保持平穩（附數據表）

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即市走勢︰

【21：30】美股開市造好，道指升329點，納指升0.8%。

【20：15】美國國家安全委員會發言人Kirby指，沒有跡象顯示普京正在籌備發動核攻擊。

【19：43】美股期貨造好，道指期貨升164點，納指期貨升0.1%。

【19：41】【歐洲能源危機】法盛盧米斯賽勒斯：市場對歐洲天然氣危機仍太過放心 尋找新能源供應或需數年時間

【18：04】【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11% CDS息率續攀至09年高位 瑞信：媒體猜測集團存流動性問題全非事實（第二版）

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【17：20】【美國經濟】施羅德：美國似乎必須步入經濟衰退 才可擊退面臨的通脹壓力

【17：06】【美股焦點】高盛：美股拋售潮未止 美國家庭與外資明年料淨賣出2000億美元美股

【16：54】【歐洲經濟】歐元區9月製造業PMI終值遜預期 德國製造業PMI創逾2年低

【14：28】【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃 英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算

【13：04】【日圓走勢】日圓短暫跌穿145、逼近干預前水平 日央行9月會議紀錄：日圓貶值中長期有推高經濟活動

【12：52】【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關 不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機

【12：05】道指期貨升39點，報28840點；標指期貨跌2點，報3599點；納指期貨跌43點或0.4%，報10992點。

【11：38】【國際油價】油組OPEC+ 11月或每日減產逾100萬桶、遠超市場預期 油價即升3%

【11：21】【日圓走勢】日央行9月會議紀錄：仍須維持貨幣寬鬆、增加日圓貶值優勢關鍵是擴大入境旅遊消費

【08：22】【TSLA】Tesla第三季度交付34.3萬輛創新高 惟因物流問題、表現仍遜於預期

【07：30】【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位 成Reddit論壇新看淡對象？

【07：30】美股上周五下跌，環球率先資金部署第四季，美國8月核心物價超預期，顯示儲局連續三次加息0.75厘，對降低通脹的效力或未如預期，道指挫500點或1.7%，報28725點；納指跌1.5%，報10575點；標指跌54點，報3585點。

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責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】第四季投資策略部署 濠賭股有新轉機？