【美股市況】美ISM數據欠佳美股反升　道指急升600點　美債息急跌穿3.7厘（不斷更新）

美國數據轉差，ISM製造業指數由52.8跌至50.9，低於預期，其中新訂單亦由51.3跌至47.1，就業指數由54.2跌至48.7，低於預期，反映就業市道冷卻。數據欠佳減低聯儲局大幅加息預期，道指曾升602點或2.1%，納指曾升1.4%。

美國9月標普全球美國製造業PMI為52，較預期及初值51.8為高。

資金買美債，美國10年期債息在數據後退守3.6厘。美滙指數於112水平徘徊。

英國新任政府單日急轉灣，多個外電均形容英國首相卓慧思「U turn」，周日仍稱絕對致力減稅，周一則宣布撤銷最高稅率的減稅政策計劃，刺激英鎊再升，兌美元報1.1219，兌港元報8.8085，卓慧思指，迷你財政預算案是財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）計劃，他未有向全個內閣公布。

【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃 英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算

美國國家安全委員會發言人Kirby指，沒有跡象顯示普京正在籌備發動核攻擊。

油價大升，紐約期油升6%，布蘭特期油升5.4%。

歐洲公布9月PMI終值數據，歐元區製造業PMI跌至48.4，稍遜預期48.5，反映歐洲經濟低迷情況持續，歐元兌美元續在0.98水平徘徊。值得留意的是，歐洲主要經濟體德國的製造業PMI遠遜預期，拖累整個歐元區數據。德國9月製造業PMI終值僅47.8，遠比初值及市場預期的48.3為低，創2020年6月以來新低，顯示當地經濟放緩速度或較預期為快。

本周美國將會公布多項就業數據，當中焦點落於周五公布的9月非農就業數據。

分析文章︰

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦非農數據 預期失業率保持平穩（附數據表）

財經日誌︰

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即市走勢︰

【21：30】美股開市造好，道指升329點，納指升0.8%。

【20：15】美國國家安全委員會發言人Kirby指，沒有跡象顯示普京正在籌備發動核攻擊。

【19：43】美股期貨造好，道指期貨升164點，納指期貨升0.1%。

【19：41】【歐洲能源危機】法盛盧米斯賽勒斯：市場對歐洲天然氣危機仍太過放心 尋找新能源供應或需數年時間

【18：04】【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11% CDS息率續攀至09年高位 瑞信：媒體猜測集團存流動性問題全非事實（第二版）

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【17：06】【美股焦點】高盛：美股拋售潮未止 美國家庭與外資明年料淨賣出2000億美元美股

【16：54】【歐洲經濟】歐元區9月製造業PMI終值遜預期 德國製造業PMI創逾2年低

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【13：04】【日圓走勢】日圓短暫跌穿145、逼近干預前水平 日央行9月會議紀錄：日圓貶值中長期有推高經濟活動

【12：52】【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關 不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機

【12：05】道指期貨升39點，報28840點；標指期貨跌2點，報3599點；納指期貨跌43點或0.4%，報10992點。

【11：38】【國際油價】油組OPEC+ 11月或每日減產逾100萬桶、遠超市場預期 油價即升3%

【11：21】【日圓走勢】日央行9月會議紀錄：仍須維持貨幣寬鬆、增加日圓貶值優勢關鍵是擴大入境旅遊消費

【08：22】【TSLA】Tesla第三季度交付34.3萬輛創新高 惟因物流問題、表現仍遜於預期

【07：30】【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位 成Reddit論壇新看淡對象？

【07：30】美股上周五下跌，環球率先資金部署第四季，美國8月核心物價超預期，顯示儲局連續三次加息0.75厘，對降低通脹的效力或未如預期，道指挫500點或1.7%，報28725點；納指跌1.5%，報10575點；標指跌54點，報3585點。

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責任編輯︰梁浩碩

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