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俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人

環球社會熱點 12:30 2022/10/03

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俄羅斯政府早前下令徵召30萬預備役軍人，總統普京更揚言會取得最終勝利。27歲俄羅斯饒舌歌手佩圖寧透露自己也收到徵召令，拍攝影片剖白自己不願參戰也未準備好殺人，其女友其後證實佩圖寧自殺。

【烏克蘭戰爭】俄軍綁架烏核電廠長 IAEA促盡快釋放 【下一頁】

佩圖寧（Ivan Vitalievich Petunin）以藝名Walkie活躍於社交平台，曾於俄羅斯軍隊服役，其後入住精神病院接受治療。

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俄羅斯宣布動員30萬兵力後，佩圖寧於Telegram發布影片講述自己的心聲。他表示其靈魂無法背負謀殺罪，指粉絲看到這段影片時，他很可能已不在人世。

佩圖寧稱他未準備好拿起武器殺死同類，作為一個不支持現在正發生的事的人，他選擇永遠留在歷史中，而自殺是他表達最後抗議的一種方式。

他也憂慮普京（Vladimir Putin）目前對前線的部分動員，很快就會變為全面動員。

他其後於俄羅斯南部城市克拉斯諾達爾（Krasnodar）自殺，有人於一棟高樓大廈附近發現他的遺體。

烏軍重奪東部重鎮利曼 車臣領袖籲普京用核武 【下一頁】

佩圖寧的女友其後發表男友寫下的告別信，指一切都出乎意料，形容男友一直是個聰明善良及愛開玩笑的人。她更傷心地表示，男友選擇到兩人夏天居住的那棟高樓大廈自殺。

佩圖寧離世的消息傳出後，大量粉絲及網民於其社交媒體專頁留言悼念。有人形容這位饒舌歌手是一個傳奇，也有人祝福他能找到平靜。

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責任編輯：鄭錦玲

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