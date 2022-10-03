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【英國王室】查理斯3世無緣氣候會議 將迎登基後首外國領袖

環球社會熱點 12:04 2022/10/03

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已故英女王伊利沙伯二世哀悼期早前結束，王室恢復正常公務。查理斯三世原本對氣候問題十分關注，但登基後被政府告誡不要參加埃及氣候會議。同時，查理斯三世下月將迎接任內首名外國元首來訪。

【英國王室】查理斯新家庭照得4人 哈里梅根無得留低 【下一頁】

查理斯三世（Charles III）過往就氣氛問題高調發聲，更在去年的蘇格蘭第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）中發言。但王室人員周日（2日）透露，查理斯三世將不會前往埃及，出席今年的聯合國氣候變化大會。

據悉，白金漢宮就埃及舉行的聯合國氣候變化大會向政府尋求建議，獲政府一致同意不應由查理斯三世親身出席。不過，消息人士指出，即使英女王（Elizabeth II）未逝世前，查理斯三世仍未確定是否出席。

首相卓慧思（Liz Truss）被指1早前查斯三世會面時，表明不建議對方前往埃及參加聯合國氣候變化大會並發表演說。

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查理斯三世肖像新硬幣曝光 最快年底起流通 【下一頁】

另外，白金漢宮同日亦確認，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）已接受邀請，下月22日至24日與妻子來訪英國作國是訪問，查理斯三世將與王后卡米拉（Camilla）接待二人，為前者登基後接待的第一位外國元首。

拉馬福薩夫婦訪英行程據悉仍是初步階段，計劃早於英女王逝世前已訂立，更多詳情估計在未來數周公布。英國王室上次接待的國是訪問元首為美國前總統特朗普，日本王室原定2020年到訪，但因新冠肺炎疫情取消。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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