【蔚來9866】加入資源爭奪戰 蔚來下注阿根廷鋰礦

繼比亞迪（01211）、特斯拉（TSLA）、廣汽集團（02238）後，蔚來（09866）亦加入爭奪上游鋰礦資源的行列。據內地報道，蔚來計劃投資位於澳大利亞的礦石開採公司—Greenwing Resources，總金額最高或超過6億元。獲得融資後，Greenwing將加快在阿根廷San Jorge鋰項目開發。

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蔚來在接受內地傳媒採訪時回應稱，公司會針對智能電動汽車核心部件相關的上游進行評估和布局，保障長期競爭優勢。資料顯示，蔚來此次對Greenwing的投資分為兩部分，蔚來將支付1,200萬澳元以認購約2,181.82萬股Greenwing股份。認購完成後，蔚來將持有Greenwing約12.16%的股權，並在公司董事會中佔據一席。同時，蔚來將獲得部分認購期權，期權的行使價格預計會在4,000萬至8,000萬美元之間。

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據了解，蔚來此次投資Greenwing首要目的是要加快阿根廷San Jorge鋰項目的開發，且優先成為該項目的客戶。根據雙方簽訂的認購協議，Greenwing將向蔚來出具一份關於San Jorge鋰項目的詳細說明書，蔚來可在一年之內行使期權。按照最高行使期權的價格計算，蔚來在Greenwing上的投資將超過6億元。

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撰文：林衛