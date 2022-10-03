  • 33°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔚來9866】加入資源爭奪戰 蔚來下注阿根廷鋰礦

股樓投資 12:47 2022/10/03

分享：

分享：

繼比亞迪（01211）、特斯拉（TSLA）、廣汽集團（02238）後，蔚來（09866）亦加入爭奪上游鋰礦資源的行列。據內地報道，蔚來計劃投資位於澳大利亞的礦石開採公司—Greenwing Resources，總金額最高或超過6億元。獲得融資後，Greenwing將加快在阿根廷San Jorge鋰項目開發。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

蔚來在接受內地傳媒採訪時回應稱，公司會針對智能電動汽車核心部件相關的上游進行評估和布局，保障長期競爭優勢。資料顯示，蔚來此次對Greenwing的投資分為兩部分，蔚來將支付1,200萬澳元以認購約2,181.82萬股Greenwing股份。認購完成後，蔚來將持有Greenwing約12.16%的股權，並在公司董事會中佔據一席。同時，蔚來將獲得部分認購期權，期權的行使價格預計會在4,000萬至8,000萬美元之間。

【延伸閱讀】大行報告：高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據了解，蔚來此次投資Greenwing首要目的是要加快阿根廷San Jorge鋰項目的開發，且優先成為該項目的客戶。根據雙方簽訂的認購協議，Greenwing將向蔚來出具一份關於San Jorge鋰項目的詳細說明書，蔚來可在一年之內行使期權。按照最高行使期權的價格計算，蔚來在Greenwing上的投資將超過6億元。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 蔚來－SW（09866）

下一篇文章

【港股追蹤】股份回購個案大增 因港股估值夠吸引？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【宏觀術數@iM網欄】風水九運 善用火元素趨吉避險
【宏觀術數@iM網欄】風水九運 善用火元素趨吉避險
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款