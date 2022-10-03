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【券商點睇】第四季有條件重演3月反彈浪？ 5投資主綫須知

股樓投資 12:01 2022/10/03

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第三季港股慘淡收場，恒指整季累挫兩成，不過有券商樂觀認為急跌為未來反彈營造了上升空間，看好第四季形勢比上季更佳的觀點。國海證券預期，港股在第四季將會出現類似今年3月急跌後的反彈，可留意5大投資主綫。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

首先，該行覺得急跌總比陰跌更容易反彈，目前市場或已充斥恐慌情緒。其次，國內重要會議臨近，有利於股票市場的風險偏好。第三，官方擁有干預滙率的工具選項，市場不宜對人民幣滙率的長期走勢過度悲觀。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股，請按【見下頁

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該行強調，不要拿是否有牛市的標準來衡量會否反彈，盡管聯儲局加息仍未結束，但是上述綜合原因在邏輯上可以判斷港股或將震盪反彈，投資者應適度樂觀。值得關鍵的主綫包括，關注政策回暖下的互聯網行業；疫情過後消費復甦相關行業；穩增長政策下金融、地產板塊；受全球地緣政治影響的傳統能源板塊；新能源、醫藥等景氣有望提升的賽道。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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