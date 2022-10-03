【新股IPO】百德醫療6678暗盤約跌四成　每手帳面蝕逾千元

▲ 百德醫療6678周三掛牌，今晚有暗盤交易

內地領先腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療 （06678） 周三掛牌，今（3日）於三大暗盤交易場普遍跌4成，均帳面虧損逾千元。

信誠證券聯席董事張智威稱，暗盤跌幅明顯與大市跌破17000點氣氛有關，削弱投資者信心，加上美股大跌，投資者亦不希望持貨至周三（5日）。此外，醫療板塊早前估值偏高，因此跌市時跌幅較其他板塊大，特別未有盈利的B股，表現偏弱。

百德醫療於耀才暗盤收報0.82元，較招股價1.4元低41.4%。以一手2000股計，帳面蝕1160元。

百德醫療於輝立及富途分別跌40.7%及37.1%，收報0.83及0.88元，一手帳面蝕1140及1040元。

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記者：宋佩恩