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【新股IPO】百德醫療6678暗盤失利、最多跌四成　每股帳面蝕1160元　張智威：大市更削投資者信心、醫藥股偏弱

新股IPO 19:38 2022/10/03

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百德醫療6678周三掛牌，今晚有暗盤交易

內地領先腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療 （06678） 周三掛牌，今（3日）有暗盤交易，每股發行價為1.4元。周二收市後的暗盤交易中，百德醫療在富途暗盤收報0.88元，跌37%，以一手2000股計，每手帳面蝕1040元。

信誠證券聯席董事張智威稱，暗盤跌幅明顯與大市跌破17,000點新低有關，更削投資者信心，加上美股大跌，今為香港假期，投資者亦不希望積存資金至周三（5日）。此外，醫療板塊早前估值偏高，因此跌市時跌幅較其他板塊大，特別未有盈利的B股，表現偏弱。

百德醫療6678下限定價超購0.82倍　一手中籤率100%【下一頁】

百德醫療於耀才暗盤收報0.82元，較招股價低41%。以一手2000股計，成功認購百德醫療的投資者每手帳面蝕1160元。

百德醫療於輝立暗盤現曾低見0.76元，是跌幅最大的暗盤，收報0.83元，較招股價低41%，以一手2000股計，每手帳面蝕1140元。

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【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國有限公司、石藥集團、三生製藥

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記者：宋佩恩

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