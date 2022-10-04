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【新股IPO】百德醫療6678暗盤大跌4成後剎停IPO　「須時回應監管查詢」

新股IPO 10:17 2022/10/04

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【新股IPO】百德醫療6678暗盤大跌4成後剎停IPO　「須時回應監管查詢」

內地腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療 （06678） 原訂周三掛牌，在周一公布認購結果，三大散戶常用券商如常安排百德醫療暗盤交易，惟在暗盤交易罕見大跌4成後，百德醫療於同日晚上10時47分公告，鑒於監管機構查詢，公司需時回應，經徵詢聯席全球協調人後決延遲IPO，將安排退款。

百德醫療6678下限定價超購0.82倍　一手中籤率100%【下一頁】

百德醫療於耀才暗盤收報0.82元，較招股價1.4元低41.4%。以一手2000股計，帳面蝕1160元。在輝立及富途暗盤交易，百德醫療分別跌40.7%及37.1%，收報0.83及0.88元，一手帳面蝕1140及1040元。

在百德醫療宣布剎停IPO前，信誠證券聯席董事張智威向本報稱，百德醫療暗盤跌幅明顯與大市跌破17000點氣氛有關，削弱投資者信心，加上美股大跌，投資者亦不希望持貨至周三（5日）。此外，醫療板塊早前估值偏高，因此跌市時跌幅較其他板塊大，特別未有盈利的B股，表現偏弱。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國有限公司、石藥集團、三生製藥

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記者：宋佩恩

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港股 百德醫療（06678） IPO

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