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【新股IPO】百德醫療遇監管查詢突煞停IPO　耀才富途輝立宣布暗盤交易無效、耀才退回孖展息手續費（第三版）

新股IPO 15:36 2022/10/05

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【新股IPO】百德醫療遇監管查詢突煞停IPO　暗盤大跌4成、耀才許繹彬：交易料作廢（第二版）

內地腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療 （06678） 原訂周三（5日）掛牌，並在周一公布認購結果，三大散戶常用券商如常安排百德醫療作暗盤交易，惟在暗盤交易罕見大跌4成後，百德醫療於同日（3日）晚上10時47分公告，鑒於監管機構查詢，公司需時回應，經徵詢聯席全球協調人後決定延遲IPO，將安排退款。

三間有安排百德醫療暗盤的券商耀才 （01428） 、富途和輝立都表示，由於尚未結算，相關暗盤交易將作廢。耀才證券更宣布，凡客戶透過孖展認購百德醫均可獲全數退回所涉及的利息及手續費。

耀才：將連手續費及利息全數退回認購款項

耀才證券解釋，集團不希望客戶因百德醫療暫緩上市，導致損失，所以會全數退回孖展認購百德醫療所涉及的利息及手續費。

集團行政總裁許繹彬周二（4日）向本報表示，在暗盤交易後才煞停IPO的案例相當罕見，由於暗盤交易股份仍會以T+2周期交收，百德醫療現時不發行股份令賣方無法交收，理論上相關暗盤交易將作廢。

富途輝立：需扣除手續費及孖展息

富途就發聲明指，會撤銷處理客戶已中籤部分，有關已中簽部分款項，除申購手續費和融資利息外，全部申購資金將於下周一（10日）前退回至客戶的證券賬戶；暗盤交易方面，則因尚未結算，不涉及收費。

輝立於社交媒體公布，經輝立申請認購百德醫療新股的客戶，將於下周一進行（10日）退款，認購相關的利息及手續費將不退回。而周一（3日）於輝立暗盤交易場的交易均會取消及視作無效。

百德醫療6678原先以下限定價，獲超購0.82倍、一手中籤率100%【下一頁】

在原先暗盤交易中，百德醫療於耀才暗盤收報0.82元，較招股價1.4元低41.4%。以一手2000股計，帳面蝕1160元。在輝立及富途暗盤交易，百德醫療分別跌40.7%及37.1%，收報0.83及0.88元，一手帳面蝕1140及1040元。

在百德醫療宣布煞停IPO前，信誠證券聯席董事張智威向本報稱，百德醫療暗盤跌幅明顯與大市跌破17000點氣氛有關，削弱投資者信心，加上美股大跌，投資者亦不希望持貨至周三（5日）。此外，u醫療板塊早前估值偏高，因此跌市時跌幅較其他板塊大，特別未有盈利的B股，表現偏弱。

（第二版已加入富途、輝立及耀才等券商回應，第三版更新耀才退回孖展息）

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記者：宋佩恩

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港股 百德醫療（06678） IPO

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