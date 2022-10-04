▲ 【新股IPO】百德醫療遇監管查詢突煞停IPO 暗盤大跌4成、耀才許繹彬：交易料作廢（第二版）

內地腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療 （06678） 原訂周三掛牌，並在周一公布認購結果，三大散戶常用券商如常安排百德醫療作暗盤交易，惟在暗盤交易罕見大跌4成後，百德醫療於同日晚上10時47分公告，鑒於監管機構查詢，公司需時回應，經徵詢聯席全球協調人後決定延遲IPO，將安排退款。

耀才證券 （01428） 行政總裁許繹彬向本報表示，在暗盤交易後才煞停IPO的案例相當罕見，由於暗盤交易股份仍會以T+2周期交收，百德醫療現時不發行股份令賣方無法交收，理論上相關暗盤交易將作廢，但仍會留意聯交所安排。

他續指，參考以往煞停IPO的個案，以現金認購的投資者會獲全額退款，若以孖展融資認購的投資者仍須支付孖展息，但坦言目前市況下，孖展認購需求不高，料受影響投資者不多。

在原先暗盤交易中，百德醫療於耀才暗盤收報0.82元，較招股價1.4元低41.4%。以一手2000股計，帳面蝕1160元。在輝立及富途暗盤交易，百德醫療分別跌40.7%及37.1%，收報0.83及0.88元，一手帳面蝕1140及1040元。

在百德醫療宣布煞停IPO前，信誠證券聯席董事張智威向本報稱，百德醫療暗盤跌幅明顯與大市跌破17000點氣氛有關，削弱投資者信心，加上美股大跌，投資者亦不希望持貨至周三（5日）。此外，醫療板塊早前估值偏高，因此跌市時跌幅較其他板塊大，特別未有盈利的B股，表現偏弱。

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記者：宋佩恩