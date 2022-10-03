  • 33°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】股份回購個案大增 因港股估值夠吸引？

股樓投資 12:36 2022/10/03

分享：

分享：

據內地報道，自9月起，以騰訊控股（00700）為代表的熱門港股先後宣布股份回購，掀起新一輪回購潮。數據顯示，9月以來超過120家港股公司累計回購超過15億股，總金額多達175億港元。有分析認為，港股回購激增，通常發生在恒指底部區域，並接近向上拐點。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

Wind數據顯示，截至9月底，今年已有超200家港股公司回購股份，累計回購超過51億股，回購金額達640億元。回購股份的公司中不乏熱門股，如騰訊、友邦保險（01299）、中芯國際（00981）、長實集團（01113）和小米集團（01810）等。其中，騰訊於9月29日公告稱，當日耗資約3.51億元回購128萬股。至此，騰訊控股已連續回購29個交易日，合計回購3,365萬股。

【延伸閱讀】大行報告：大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

海通證券首席策略分析師荀玉根表示，從歷史經驗看，港股回購潮開始時，市場已出現較大幅度下跌，估值較低，隨着市場進一步下跌和估值回落，回購力度會持續加大，港股有望企穩反彈。光大證券首席策略分析師張宇生亦指，港股中長期走勢取決於基本面，居民和企業對未來經濟的預期趨於穩定，市場對經濟的預期有望企穩，海外流動性收緊對港股的影響將逐步減弱。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 中芯國際（00981） 長實集團（01113） 回購 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299）

上一篇文章

【蔚來9866】加入資源爭奪戰 蔚來下注阿根廷鋰礦

下一篇文章

【券商點睇】第四季有條件重演3月反彈浪？ 5投資主綫須知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【宏觀術數@iM網欄】風水九運 善用火元素趨吉避險
【宏觀術數@iM網欄】風水九運 善用火元素趨吉避險
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款