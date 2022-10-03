【港股追蹤】股份回購個案大增 因港股估值夠吸引？

據內地報道，自9月起，以騰訊控股（00700）為代表的熱門港股先後宣布股份回購，掀起新一輪回購潮。數據顯示，9月以來超過120家港股公司累計回購超過15億股，總金額多達175億港元。有分析認為，港股回購激增，通常發生在恒指底部區域，並接近向上拐點。

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Wind數據顯示，截至9月底，今年已有超200家港股公司回購股份，累計回購超過51億股，回購金額達640億元。回購股份的公司中不乏熱門股，如騰訊、友邦保險（01299）、中芯國際（00981）、長實集團（01113）和小米集團（01810）等。其中，騰訊於9月29日公告稱，當日耗資約3.51億元回購128萬股。至此，騰訊控股已連續回購29個交易日，合計回購3,365萬股。

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海通證券首席策略分析師荀玉根表示，從歷史經驗看，港股回購潮開始時，市場已出現較大幅度下跌，估值較低，隨着市場進一步下跌和估值回落，回購力度會持續加大，港股有望企穩反彈。光大證券首席策略分析師張宇生亦指，港股中長期走勢取決於基本面，居民和企業對未來經濟的預期趨於穩定，市場對經濟的預期有望企穩，海外流動性收緊對港股的影響將逐步減弱。

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撰文：林衛