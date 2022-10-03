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【大行看法】大和：阿里巴巴9988是經濟順境的領跑者、降阿里目標價　只有防疫政策放寬才可重建消費者信心

股市 11:32 2022/10/03

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【大行看法】大和：阿里巴巴9988是經濟順境的領跑者、降阿里目標價　只有防疫政策放寬才可重建消費者信心

大和資本認為，阿里巴巴 （09988） 在市場及宏觀經濟環境理想時，會是跑贏市場的參與者，因其龐大的商品成交金額（GMV）及涉獵大量非必需消費品，而且阿里巴巴在投資者的持倉相對較高，故會吸引大量資金流入，而其GMV加快增長可消除投資者對市佔率下降憂慮，雲服務收入也會於宏觀經濟好轉時上升，因此關注中共二十大會議後，會否有任何放寬防疫措施推出，以提振「雙11」的消費者信心。

淘寶特價版及淘菜菜虧損會收窄

因應內地9月份個別城市封城影響電子商貿毛利率，大和調低阿里巴巴2023財年第二季消費者管理收入（CMR）預測，預期CMR按年跌2%，但預期9月GMV按月有改善，而CMR及GMV皂差距將會收窄。

大和預期，淘寶特價版（Taobao Deals）及淘菜菜第二季虧損會收窄，電子商貿業務息稅攤銷（EBITA）前利潤率料31%，而若中共二十會有任何與「清零政策」相關的防疫措施放寬，將可重建消費者對非必需消費品的信心。

阿里雲：未來三年投入70億元人幣建設國際本地化生態　增設6個海外服務中心【下一頁】

雲收入方面，宏觀經濟疲弱下，加上去年阿里雲混合雲高項目的高基數拖累，預期阿里雲第二季收入僅升2%。 DingTalk仍處於投資階段，預期雲EBITA率約1.4%，而宏觀經濟復甦可帶動雲收入加快增長。

大和調低阿里巴巴2023財年盈率7%，以反映內地電商毛利率下降，並降12個月目標價13.3%至130元，但維持「買入」評級。

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編輯：陳韻妍

港股 個股分析 大行報告 電子商貿 阿里巴巴－SW（09988） 阿里雲 買入 目標價 成交 淘寶

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