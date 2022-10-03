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颶風伊恩釀美國逾80死 料需數百億美元重建

環球社會熱點 11:35 2022/10/03

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颶風伊恩吹襲美國佛州，在當地造成大量人命傷亡。颶風伊恩造成的死亡人數已攀升至87人，佛州政府繼續搜救，料死亡人數將繼續增加。當局預測佛州中部將出現創紀錄的洪水，總統拜登夫婦宣布將到災區訪問。

颶風伊恩登佛州致逾百萬戶停電  成美近年最強風暴之一 【下一頁】

颶風伊恩（Ian）造成死亡人數已在周日（2日）升至87人，其中包括佛州的83人，及北卡羅來納州（North Carolina）的4人。隨著美國搜救隊伍繼續進入偏僻地區，當局料死亡人數將繼續增加。據報搜救人員已成功救出數百人。

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美國白宮宣布，拜登（Joe Biden）夫婦將於當地時間周一（3日）到訪位於加勒比海的美屬波多黎各（Puerto Rico），然後再於周三（5日）到訪佛州。

美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）透露，當局已於事前盡力部署救援準備。署長Deanne Criswell表示，FEMA城市搜救隊、海岸警衛隊、內政部及國防部都有與佛州官員合作，尋找至今仍然下落不明人士。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）上周六（1日）指，颶風吹襲後已救援逾1,100次。

墨西哥7.6級地震最少1死 撞正2大地震紀念日 【下一頁】

雖然伊恩已被降級為熱帶氣旋，美國國家颶風中心（National Hurricane Center） 上周六夜晚亦預料風暴將於維珍尼亞州（Virginia） 南部消散。但同時亦指，周日西弗吉尼亞州（West Virginia）及馬里蘭州（Maryland） 西部或將出現更多強降雨，佛州中部亦將出現創紀錄洪水。

美國房地產數據及分析公司CoreLogic數據顯示，保險公司已經準備好280億至470億美元（約2,184億至3,666億港元）應對索償，或是自1992年安德魯颶風以來最高。

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責任編輯：李俊儀

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