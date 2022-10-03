▲ 【日圓走勢】日央行9月會議紀錄：仍須維持貨幣寬鬆、增加日圓貶值優勢關鍵是擴大入境旅遊消費

日本央行今早發布9月會議紀錄顯示，鑑於產出缺口一直處於負值，失業率和活躍的職位空缺與申請者的比率未恢復到疫情前的水平，以及能源和原材料價格的飆升帶來了日本收入的外流，央行應保持貨幣寬鬆。雖然價格存在一定程度上行風險，但要以可持續和穩定的方式實現2%的價格穩定目標，還有很長的路要走。上午11時15分，圓滙處144.81水平，每100日圓兌5.42港元。

日本央行會議紀錄顯示，工資增長一直很低，通脹既不廣泛也不明顯。為了實現日本2%的價格穩定目標，日本已陷入低增長、低通脹和低工資增長的局面，有必要繼續實施貨幣寬鬆政策，以鼓勵經濟和工資結構改革帶來的生產力的提高，從而導致價格和收入之間的良性循環。

日圓貶值中長期有推高國內經濟活動的作用

日本央行會議紀錄指出，為應對新冠疫情而採取的促進融資的特別行動，作為緊急應對措施，幾乎已完成其作用，而疫情的消退只進行到一半，因此逐步取消這些行動是可取的做法。另一方面，原材料價格的飆升，助長了企業對資金的新需求。為應對日益增長的資金需求，提高資金供應措施的可用性是合適的。儘管針對疫情的促進融資特別行動將逐步停止，但日本央行根據疫情情況靈活支持企業融資的立場沒改變，繼續實行貨幣寬鬆。

談到日圓貶值，紀錄顯示委員認為，雖然貶值在短期內會導致進口產品和食品等項目的價格上漲，但從中長期來看，它也有推高國內經濟活動的作用。在這一點上，這種貶值與能源價格上漲不同，後者只具有增加成本的負面影響。擴大日圓貶值優勢的關鍵是擴大入境旅遊消費、增強中小型企業的出口能力等。

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編輯：胡學能