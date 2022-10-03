【日圓走勢】日圓短暫跌穿145、逼近干預前水平　日央行9月會議紀錄：日圓貶值中長期有推高經濟活動

▲ 【日圓走勢】日央行9月會議紀錄：仍須維持貨幣寬鬆、增加日圓貶值優勢關鍵是擴大入境旅遊消費

日本央行今早發布9月會議紀錄，會議中提及央行官員認為日本工資增長一直很低，通脹既不廣泛也不明顯，為實現日本通脹2%的目標，有必要繼續實施貨幣寬鬆政策，以鼓勵經濟和工資結構改革帶來的生產力的提高，從而導致價格和收入之間的良性循環。日本央行同時提及，日圓貶值在中長期利好當地經濟活動。

日圓兌美元匯價在香港時間10月3日中午，曾短暫跌穿145水平，最弱見145.325，逼近上月日本財政部出手時低位145.883。至下午1時，日圓兌美元報144.929，較前一交易日貶20基點。以港元計價，每百日圓相當於5.42港元。

日央行會議紀錄指，鑑於產出缺口一直處於負值，失業率、活躍的職位空缺與申請者的比率都未恢復到疫情前的水平，而能源和原材料價格的飆升帶來了日本收入的外流，央行應保持貨幣寬鬆。

日本8月通脹達3%，核心CPI按年增2.8%，為近8年高位，央行會議上仍認為，雖然價格存在一定程度上行風險，但要以可持續和穩定的方式實現2%的價格穩定目標，還有很長的路要走。

日圓貶值中長期有推高國內經濟活動的作用

日本央行會議紀錄指出，為應對新冠疫情而推出的特殊融資行動，已基本完成其角色。面對日本疫情未完全退卻、原材料價格急升，日本企業對融資有持續需要，央行認為繼續需要採取措施令企業獲得資金供應，同時保持貨幣政策寬鬆。

談到日圓貶值，紀錄顯示委員認為，雖然貶值在短期內會導致進口產品和食品等項目的價格上漲，但從中長期來看，它也有推高國內經濟活動的作用。在這一點上，這種貶值與能源價格上漲不同，後者只具有增加成本的負面影響。擴大日圓貶值優勢的關鍵是擴大入境旅遊消費、增強中小型企業的出口能力等。

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編輯：胡學能