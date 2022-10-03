卓慧思稱公布減稅前應奠定更好基礎 放棄取消最高稅率（第三版）

英國政府早前宣布的迷你財政預算案引發市場動盪，大規模減稅計劃引起不滿。首相卓慧思承認公布減稅前應先奠定更好基礎，強調内閣事前並未討論過財相關浩霆取消最高稅率的決定。英媒更指，卓慧思有意押後表決減稅計劃，甚至放棄取消45%最高稅率。

（第三版更新政府決定放棄取消廢除45%最高稅率）

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卓慧思（Liz Truss）周日（2日）接受英國廣播公司（BBC）訪問，再次表態支持迷你預算案的一攬子財政措施，指政府必須迅速採取行動。

但她承認應為迷你預算案的減稅措施奠定更好基礎。她表示已汲取教訓，但相信減稅方案將促進經濟增長。

卓慧思提到取消對收入超過15萬英鎊的45%最高稅率，是關浩霆（Kwasi Kwarteng）作出的決定，整個内閣並無討論這項措施。她表示財政部是以非常保密的方式制定預算，因措施涉及市場敏感資訊。

關浩霆周一（3日）證實，不會取消對收入超過15萬英鎊的45%最高稅率，認為在應對經濟挑戰首要任務方面，這項措施已分散了外界的注意力，政府也聽取民意決定撤回措施。他更透露，今次是卓慧思決定撤回政策。

前首相約翰遜（Boris Johnson）盟友、前文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）早前批評，卓慧思強調是關浩霆一人做決定的言論，是要關浩霆做代罪羔羊。

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政府為安撫市場，表明將在11月23日公布的中期財政計劃中，制定中期降低公共債務的方案。卓慧思沒有正面回應是否計劃削減公共開支，但表示希望納稅人覺得公帑用得物有所值。

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責任編輯：鄭錦玲