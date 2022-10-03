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卓慧思稱公布減稅前應奠定更好基礎 或押後表決

環球經濟金融 10:58 2022/10/03

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英國政府早前宣布的迷你財政預算案引發市場動盪，大規模減稅計劃引起不滿。首相卓慧思承認公布減稅前應先奠定更好基礎，強調内閣事前並未討論過財相關浩霆取消最高稅率的決定。英媒更指，卓慧思有意押後表決減稅計劃。

英國内政大臣指過多低技術移民 欠經濟發展貢獻 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）周日（2日）接受英國廣播公司（BBC）訪問，再次表態支持迷你預算案的一攬子財政措施，指政府必須迅速採取行動。

但她承認應為迷你預算案的減稅措施奠定更好基礎。她表示已汲取教訓，但相信減稅方案將促進經濟增長。

卓慧思提到取消收入超過15萬英鎊的45%最高稅率，是關浩霆（Kwasi Kwarteng）作出的決定，整個内閣並無討論這項措施。她表示財政部是以非常保密的方式制定預算，因措施涉及市場敏感資訊。

前首相約翰遜（Boris Johnson）盟友、前文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）批評，卓慧思強調是關浩霆一人做決定的言論，是要關浩霆做代罪羔羊。

卓慧思認迷你預算釀英經濟波動 拒提前公開OBR預測 【下一頁】

政府為安撫市場，表明將在11月23日公布的中期財政計劃中，制定中期降低公共債務的方案。卓慧思沒有正面回應是否計劃削減公共開支，但表示希望納稅人覺得公帑用得物有所值。

英國《每日電訊報》引述政府消息人士指，卓慧思打算押後有關取消最高稅率的表決，直至國會議員了解清楚如何為計劃提供資金。

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責任編輯：鄭錦玲

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