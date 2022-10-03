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【ET一周開倉】 攜程 （09961）、 銀娛（00027）

股市 11:00 2022/10/03

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每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，分別為攜程 （09961） 、 銀娛 （00027）  →即睇買賣策略

2隻股份於推介日（2022年10月3日）的前收市價：

攜程 （09961） ：210.8元
銀娛 （00027） ：46.4元

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

責任編輯：何美澄

欄名 : ET一周開倉

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