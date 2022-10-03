【ET一周開倉】 攜程 （09961）、 銀娛（00027） 股市 11:00 2022/10/03 分享： 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，分別為攜程 （09961） 、 銀娛 （00027） →【即睇買賣策略】 2隻股份於推介日（2022年10月3日）的前收市價： 攜程 （09961） ：210.8元 銀娛 （00027） ：46.4元 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 責任編輯：何美澄 欄名 : ET一周開倉 相關文章 【開市追揸沽】入境「0+3」VS 港銀加P 港股穿底點收科？（附time code） 2022/09/26 【開市追揸沽】入境「0+3」VS 港銀加P 港股穿底點收科？（附time code） 你可能感興趣 【開市追揸沽】入境「0+3」VS 港銀加P 港股穿底點收科？（附time code） 11:35 2022/09/26 【開市追揸沽】入境「0+3」VS 港銀加P 港股穿底點收科？（附time code） 最新專欄文章 更多 【ET一周開倉】美團（03690）、太古 A（00019） 2022/09/26 【ET一周開倉】美團（03690）、太古 A（00019） ET一周開倉：友邦（01299）、港交所（00388）、NextEra Energy， Inc.（NEE.US） 2022/08/22 ET一周開倉：友邦（01299）、港交所（00388）、NextEra Energy， Inc.（NEE.US） 【ET一周開倉】電能（00006）、中移動（00941）、Silvergate Capital（SI.US） 2022/08/15 【ET一周開倉】電能（00006）、中移動（00941）、Silvergate Capital（SI.US） 【ET一周開倉】長江基建（01038）、華潤啤酒（00291）、蘋果公司（美：AAPL） 2022/08/08 【ET一周開倉】長江基建（01038）、華潤啤酒（00291）、蘋果公司（美：AAPL） 【ET一周開倉】華潤電力（00836）、中海外（00688）、Alphabet（GOOG.US） 2022/08/01 【ET一周開倉】華潤電力（00836）、中海外（00688）、Alphabet（GOOG.US） 攜程集團－S（09961） 銀河娛樂（00027） 藍籌股 投資推介 投資策略 市場交易 個股分析 市況分析 分析指標 技術分析