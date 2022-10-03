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【解碼｜內房】大摩：9月內房銷售未見復甦　內地政策之效用需時觀察、料未來數月跌幅較為溫和

股市 11:29 2022/10/03

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【解碼｜內房】大摩：9月內房銷售未見復甦　內地政策之效用需時觀察、料未來數月跌幅較為溫和

內地頻頻出手救市，圖挽回市場信心，內房股今日亦見反彈。可是，投行摩根士丹利發表研究報告指，內地9月份房地產銷售未見回升，市場信心依然疲弱。

碧桂園中海外彈半成 人行下調首套個人住房公積金貸款利率 財政部給換房者提供退稅優惠、可看【下一頁

據內地研究機構克而瑞9月初步銷售數據可見，22個主要城市表現維持疲弱，在低基數之下，其合約銷售按年跌40%，8月為跌39%，年初至今累跌四成，而在國企與非國企的表現繼續分化。

該行指，雖然9月銷售按月回升8%，可是大多為季節性因素，而龍光 （03800） 、富力 （02777） 、融創 （01918） 、時代中國 （01233） 、禹洲 （01628） 銷售按年跌七成。不過，國企內房反錄增長，包括招商局、潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、保利錄得按年升50%、39%、18%和7%。因此，相信在大多房企面臨流動性問題時，買家對於選擇房企變得更為謹慎。

至於放鬆限購方面，人行下調首套個人住房公積金貸款利率，財政部又給換房者提供退稅優惠，可是仍需時觀察效用，而低基數之下，認為未來數月按年銷售之跌幅料較溫和。

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編輯：姚卓然

港股 國企內房股 民企內房股 地產 大行報告 財政政策

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