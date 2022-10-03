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【香港通關】Trip.com：去年底已籌備迎接海外通關　現時平台亦正着手準備「0+0」

Hot Talk 10:52 2022/10/03

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【香港通關】Trip.com：去年底已籌備迎接海外通關　現時平台亦正着手準備「0+0」

「0+3」刺激港人外遊意慾，各旅遊平台的海外機票及酒店定單急增，攜程集團 （09961） （美：TCOM）旗下Trip.com香港管理層接受本報專訪時表示，公司去年底已籌備迎接海外通關，得知放寬消息後，即提早發布各項推廣活動，冀捕捉港人外遊浪潮，現時平台亦正着手準備「0+0」，希望屆時可進一步推動入境旅遊。

海外遊客需要時間消化「0+3」

Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，平台自7月起已設置泰、日、韓等地旅遊專頁，分享入境攻略及酒店產品，而「0+3」公布後，平台即提早推出活動吸引顧客。葉卓銘表示，海外遊客需要時間消化「0+3」，故反應會滯後。

Expedia：機票價格料要3個月後才重返合理水平　「覺得抵就買」【下一頁】

目前機票價格水漲船高，葉認為，航空公司要時間回復運力，短期供應受限，同時外遊需求增加，也影響機票價格。葉補充，港人外遊高峰期現時集中在10月初、12月中下旬及新年。

今年香港酒店業生意回升，梁嘉欣表示，今年初第五波疫情後酒店需求有增無減，平台今年4、5月平均房價回復至疫情前、即2019年1月的60%。其後6月政府加入單價更高隔離酒店、內地放寬「7+3」、更多留學生回港放假，梁稱：「6至8月香港酒店生意幾健康」，9月時平台房價重回疫情前的80%。

【開市追揸沽】第四季投資策略部署 濠賭股有新轉機？

 

相關文章：【半島酒店母企】大酒店：「0+3」的醫學監測會妨礙旅客訪港　有必要取消所有隔離的規定和旅遊限制

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記者：李哲毅

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經濟 攜程集團－S（09961） 出入境管制 市場拓展 疫情 機票 航空 香港 酒店
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