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【香港通關】Expedia：酒店房價已回到疫情前　機票價格料要3個月後才重返合理水平、「覺得抵就買」

Hot Talk 10:45 2022/10/03

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【香港通關】Expedia：酒店房價已回到疫情前　機票價格料要3個月後才重返合理水平、「覺得抵就買」

香港公布推行「0+3」檢疫安排，港人出遊人數激增。Expedia亞洲品牌傳訊主管余穎姍接受本報專訪時指，自日本宣布10月11日恢復免簽證自由行後，全個亞洲區都在搜尋日本，當中香港搜尋日本的搜尋量更是全球第一位，而0+3宣布後，Expedia平台十大搜尋榜中，日本佔4位，可見日本在港人心中的地位。

日本政府重新開放免簽證自由行後，Expedia.com.hk上的日本航班搜尋量與公布前14天的平均值相比，飈升近十倍（966%）。

大酒店：「0+3」的醫學監測會妨礙旅客訪港　有必要取消所有隔離的規定和旅遊限制【下一頁】

余穎姍稱，現時平台上的酒店平均房價已回到疫情前的正常水平，暫未有顯著上升，惟機票價格確實明顯上升，這與很多航空公司未完全恢復航班有關，估計3個月後機票價格會回落至合埋水平，但旅遊旺季將至，建議「覺得抵就買」。

Expedia平台所有項目都可儲分

旅遊服務平台競爭激烈，她稱，Expedia在疫情期間加入不少科技元素，並會提供疫情旅遊指南，令旅客可清晰知道出遊時要準備的文件及相關檢疫措施，令他們可更安心旅遊，同時提供「7x24」的客戶服務，有真人或虛擬客服解答問題。

為鞏固客源，Expedia完善會員計劃，可儲分的項目也由單項變成所有項目，升等方法也有改變，並會提供會員獨有優惠或服務。

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記者：陳韻妍

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