【巴西大選】盧拉首輪輕微領先博索納羅 次輪分勝負

巴西總統大選周日（2日）舉行首輪投票，結果一如外界預測，無人取得過半選票，一舉成為下任總統。點票結果顯示，左翼候選人盧拉暫時領先，但現任總統博索納羅得票差距不大，二人將擠身月底的次輪投票。

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點算超過99.5%選票後，盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）得票率達48.3%，雖然暫居領先，但仍未過半數，需要參與30日的次輪投票。右翼候選人﹑現總統博索納羅（Jair Bolsonaro）得票率為43.3%，輕微落後於盧拉。

盧拉投票前曾表示，希望首輪後自己已確保勝利，但表明即使有次輪，亦不過是加時比賽，最終勝利仍是己方陣營。盧拉周日表示，自己會繼續努力，直至最終獲勝。

根據選前多項民調，盧拉理應大幅領前博索納羅，惟首輪結果只有輕微領先，超越外界預期。博索納羅在多個關鍵州份表現超乎預期，如里約熱內盧（Rio de Janeiro）及聖保羅（São Paulo）等。

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博索納羅2018年上任後備受爭議，被指攻擊巴西民主體制及損壞巴西在國際間聲譽。同時，博索納羅處新冠肺炎疫情的手法及態度亦飽受批評，包括輕視疫苗及隔離措施等，而當地亦有超過70萬人死於新冠。有投票予盧拉的民眾直指，博索納羅政府就是「笑話/悲劇」。

Insper商業學院政治科學家米洛（Carlos Melo）表示，結果反映極右在巴西仍維持強勢，盧拉難以輕言次輪取勝在望，博索納羅勢必造成衝擊。有政治分析師直言，左翼對今次結果會相當失望。

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責任編輯：吳漢培