▲ 【半島酒店母企】大酒店：「0+3」的醫學監測會妨礙旅客訪港 有必要取消所有隔離的規定和旅遊限制

本港實施「0+3」約一星期，擁有香港半島酒店的大酒店 （00045） 向本報表示，「0+3」是向前邁進的正確一步，但相對於其他國家，新的「0+3」安排仍規定旅客在抵達後需要進行檢測，之後還要接受醫學監測等，不免會為旅客帶來不確定性和不便利，也可能會妨礙旅客訪港。

大酒店續稱，新安排對吸引旅客的作用不大，因旅客在抵港後首3天未能進入餐廳和某些特定場所，相信大部分旅客都不會考慮選擇該城市作爲旅遊目的地，因此「確實有必要取消所有隔離的規定和旅遊限制，而旅客需要進行的檢測次數也必須減到最低的程度，就如其他其他國家的做法一樣，這樣才能大大提高訪港的旅客人數」。

大酒店又指，香港半島酒店仍有提供各項staycation，優惠給本地居民，但本地staycation的吸引力對本地居民而言已遠不及到海外旅遊。

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記者：陳韻妍