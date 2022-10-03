▲ 【十一國慶】攜程：十一國慶假期首日整體旅遊產品訂單較中秋假期首日增長125%

中國十一國慶假期為下半年最後一個法定長假，出行需求明顯釋放。攜程 （09961） 平台數據公布，十一國慶假期首日整體旅遊產品訂單較中秋假期首日增長125%。 其中，本地遊周邊遊訂單增長98%。

特別是國慶假期首日，武漢的整體旅遊產品訂單相比中秋假期首日增長159%，武漢歡樂谷、海昌海洋公園 （02255） 旗下海昌極地海洋公園、黃鶴樓、武漢兩江遊覽成為門票訂單量較受歡迎的景區。

90、00後成消費主力

在攜程平台上，國慶假期首日，到家附近的酒店、民宿度假的用戶中，90後和00後佔比近60%。 不少人選擇以高質量的住宿體驗開啟假期，10月1日高星級酒店本地訂單較中秋增長了52%，其中90後和00後佔比超四成。

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