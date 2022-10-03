  • 29°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 09:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加息潮持續　建議降低亞洲信貸配置

宏觀解讀 09:10 2022/10/03

分享：

分享：

雖然最新數據顯示通脹壓力有望趨緩，例如能源、大宗商品、房地產價格較之前高點有所回落，但由於通脹不太可能在短期內回落到目標水準，各國央行仍堅定不移地採取緊縮政策。環球市場面臨的主要風險包括央行政策失誤、持續通脹、全球經濟增長可能出現更大幅度的放緩、中國在遏制新冠肺炎疫情和地緣政治緊張局勢之間取得的平衡。

聯儲局或再次誤讀通脹升溫的威脅

聯儲局在過去一個月進一步加強緊縮政策，優先解決通脹問題，經濟增長問題將容後處理，以緩和美國的通脹壓力。 然而，面對通脹居高不下的問題，聯儲局已經連續加息4次，加息幅度從最初的25個基點躍升到75個基點，加息力度較預期大。惟加息的步伐恐過於激進，或威脅到全球經濟的穩定。

儘管過去一年疫情和俄烏衝突持續影響供應鏈，並加劇通脹壓力，但現時石油、木材和銅等關鍵生產成本正大幅度下降，令供應鏈問題得以改善。

最新的就業數據有所改善，或有助於舒緩勞動市場緊張和工資壓力，而通脹的其他推動因素，包括房租和業主等價租金仍在上升，但近幾個月來上升步伐開始有所放緩。

儘管通脹不太可能短期內回落到聯儲局所定2%目標，但其下降速度可能比聯儲局緊縮政策所暗示的要快得多，令市場猜想聯儲局主席鮑威爾會否於明年的傑克遜霍爾年會改變方向提出減息。

融資成本攀升抵消了疲弱的房屋價格

疫情推動了對空間的需求，超低房貸利率及低供應量令樓價自疫情開始以來飆升超過40% 。然而，隨著聯儲局收緊政策，形勢有所改變。隨著貸款利率飆升，30年期抵押貸款固定利率自2021年初以來從3%以下上升至6%。利率攀升迅速減低住房需求，使樓價及房屋銷量下降，並迫使一些從事按揭貸款的機構在經濟下行中開始裁員。雖然房屋估值明顯過高，但將其與2008年次級房貸危機相提並論可能有些牽强，因爲現時貸款人的信貸基礎比較穩健。

融資成本持續攀升令人難以負擔，尤其是首次置業的買家，並抵消了近期的房價疲弱。然而，展望未來，房屋市場疲弱對不同經濟板塊的真正影響，包括建築支出和按揭貸款，以及更廣泛的消費開支。 

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 沈文婷 普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師

欄名 : 多元資析

最新專欄文章 更多

多元資析 - 對前景持謹慎態度　維持股票低配
2022/09/05
對前景持謹慎態度　維持股票低配
多元資析 - 中國市場情緒轉好　最壞時期或將過
2022/08/01
中國市場情緒轉好　最壞時期或將過
多元資析 - 三大資產配置新思維應對投資格局轉變
2022/07/04
三大資產配置新思維應對投資格局轉變
多元資析 - 「黑天鵝」事件頻現　警惕跌市急放或影響長線投資
2022/06/06
「黑天鵝」事件頻現　警惕跌市急放或影響長線投資
多元資析 - 多元資產配置啟發抗通脹投資新思維
2022/04/04
多元資產配置啟發抗通脹投資新思維
經濟 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【港股市況】滙豐跌2%　內房逆市升、碧桂園升近5%　恒指10月開局跌172點（不斷更新）

下一篇文章

【投資展望】惠理：第四季股市受三大因素困擾　投資應持盈保泰　中港股市迎轉捩點要看一件事？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
【解碼｜內房】法外貿：中國內房危機非「雷曼時刻」　更似日本8、90年代地產泡沫
【解碼｜內房】法外貿：中國內房危機非「雷曼時刻」　更似日本8、90年代地產泡沫
【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕
【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕
【虛擬銀行】8家虛銀上半年「燒錢」16.8億元　哪家客戶存款、貸款跑出？
【虛擬銀行】8家虛銀上半年「燒錢」16.8億元　哪家客戶存款、貸款跑出？
【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位　成Reddit論壇新看淡對象？
【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位　成Reddit論壇新看淡對象？
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款