加息潮持續　建議降低亞洲信貸配置

雖然最新數據顯示通脹壓力有望趨緩，例如能源、大宗商品、房地產價格較之前高點有所回落，但由於通脹不太可能在短期內回落到目標水準，各國央行仍堅定不移地採取緊縮政策。環球市場面臨的主要風險包括央行政策失誤、持續通脹、全球經濟增長可能出現更大幅度的放緩、中國在遏制新冠肺炎疫情和地緣政治緊張局勢之間取得的平衡。

聯儲局或再次誤讀通脹升溫的威脅

聯儲局在過去一個月進一步加強緊縮政策，優先解決通脹問題，經濟增長問題將容後處理，以緩和美國的通脹壓力。 然而，面對通脹居高不下的問題，聯儲局已經連續加息4次，加息幅度從最初的25個基點躍升到75個基點，加息力度較預期大。惟加息的步伐恐過於激進，或威脅到全球經濟的穩定。

儘管過去一年疫情和俄烏衝突持續影響供應鏈，並加劇通脹壓力，但現時石油、木材和銅等關鍵生產成本正大幅度下降，令供應鏈問題得以改善。

最新的就業數據有所改善，或有助於舒緩勞動市場緊張和工資壓力，而通脹的其他推動因素，包括房租和業主等價租金仍在上升，但近幾個月來上升步伐開始有所放緩。

儘管通脹不太可能短期內回落到聯儲局所定2%目標，但其下降速度可能比聯儲局緊縮政策所暗示的要快得多，令市場猜想聯儲局主席鮑威爾會否於明年的傑克遜霍爾年會改變方向提出減息。

融資成本攀升抵消了疲弱的房屋價格

疫情推動了對空間的需求，超低房貸利率及低供應量令樓價自疫情開始以來飆升超過40% 。然而，隨著聯儲局收緊政策，形勢有所改變。隨著貸款利率飆升，30年期抵押貸款固定利率自2021年初以來從3%以下上升至6%。利率攀升迅速減低住房需求，使樓價及房屋銷量下降，並迫使一些從事按揭貸款的機構在經濟下行中開始裁員。雖然房屋估值明顯過高，但將其與2008年次級房貸危機相提並論可能有些牽强，因爲現時貸款人的信貸基礎比較穩健。

融資成本持續攀升令人難以負擔，尤其是首次置業的買家，並抵消了近期的房價疲弱。然而，展望未來，房屋市場疲弱對不同經濟板塊的真正影響，包括建築支出和按揭貸款，以及更廣泛的消費開支。

責任編輯︰梁浩碩