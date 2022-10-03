【港股市況】恒指10月開局穿17000？　恒指黑期跌約280點、道指期貨跌117點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開76點，恒指料開報17089點。滙豐 （00005） ADR折合報40.93元，較港收市價低0.32元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報265.48元，較港收市價低0.92元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報78.49元，較港收市價高0.54元或0.7%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：59】中國通商集團 （01719） 今早復牌。

【08：48】恒富 （00643） 今早復牌。

【08：48】遠大中國 （02789） 、華章科技 （01673） 開市前分別公布停牌。

【08：41】嗶哩嗶哩 （09626） 在香港聯交所的第二上市地位轉換為主板主要上市今日生效。

【中概股】嗶哩嗶哩將於10月3日轉換為雙重主要上市

【08：36】恒指黑期跌約280點，報16916點；道指期貨跌117點，報28684點。

【08：30】【投資展望】首域盈信劉國傑：公司的價值在於其盈利及資產淨值 估值下降提供買入契機

【08：17】【新股IPO】百德醫療6678下限定價超購0.82倍 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：06】【小米1810】印度確認扣押小米53億元 小米︰感到失望、逾8成是支付高通的特許權使用費

【07：56】【國企退市】中石化擬於倫交所退市 料於11月1日生效

【07：45】【中共二十大】大和料中央將放寬防疫措施谷經濟 幾大板塊獲看高一線

【07：45】港股ADR收報17089點，跌76點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報40.93元，較港收市價低0.32元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報265.48元，較港收市價低0.92元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報78.49元，較港收市價高0.54元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下跌，環球率先資金部署第四季，美國8月核心物價超預期，顯示儲局連續三次加息0.75厘，對降低通脹的效力或未如預期，道指挫500點或1.7%，報28725點；納指跌1.5%，報10575點；標指跌54點，報3585點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩