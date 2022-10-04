【恒指夜期+ADR】夜期大升263點　滙豐ADR高港2.3%（不斷更新）

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10月首個交易日美股大升，資金湧入債市推低債息，跌穿3.7厘，美滙指數跌穿112，刺激美股造好，道指急升765點，納指升2.3%，夜期跟隨大升263點，收報17343點，阿里巴巴美股高港股收市價1.7%，滙豐ADR高港股2.3%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 163.83 +1.3% 騰訊ADR 265.33 +0.6% 滙豐ADR 41.28 +2.3% 阿里巴巴美股 78.94 +1.7%

滙豐美團跌逾2% 恒指全日跌143點

港股10月開局跌逾百點，一度跌穿17000點。滙豐 （00005） 、美團 （03690） 跌逾2%，平保 （2318） 跌逾4%，內房逆市升，碧桂園 （02007） 升逾8%，中海外 （00688） 升近5%；潤地 （01109） 跌逾4%。恒生指數低開172點，早段一度倒升，其後走勢再度向下，午後曾跌最多315點，低見16906點，最終收報17079點，全日跌143點，成交633億元。科指跌0.7%，報3427點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 創科實業 79.20 +4.4 +8 16 潤地 32.20 +4.2 +6 5 中海外 21.45 +4.9 +6 4 中國平安 37.50 -4.3 -17 5 滙豐 40.35 -2.2 -29 8 美團 161.70 -2.4 -29 -34

分析文章︰

【解碼｜新世界】新世界績後挫逾6% 摩通質疑高派息比率之持續性、售產對提振現金流作用不大

【解碼｜內房】大摩：9月內房銷售未見復甦 內地政策之效用需時觀察、料未來數月跌幅較為溫和

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跟隨大升263點，收報17343點

【21：25】恒指夜期升113點，報17193點。

【16：10】滙豐 （00005） 、美團 （03690） 跌逾2%，平保 （2318） 跌逾4%，內房逆市升，碧桂園 （02007） 升逾8%，中海外 （00688） 升近5%；潤地 （01109） 跌逾4%。恒指一度跌穿17000點，最終收報17079點，全日跌143點，成交633億元。科指跌0.7%，報3427點。

【16：00】恒指U盤前跌141點，報17081點。

【15：43】德運 （01440） 尾市挫4成，低見0.5元，成交127萬元，暫為跌幅最大股份。

【15：32】恒指尾市跌約144點，報17078點；科指跌0.6%，報3430點。

【15：17】零跑汽車 （09863） 反彈幅擴大至逾14%，高見28.8元，成交3305萬元。

【15：03】歐股開市，滙豐 （00005） 最新跌逾2%，報40.3元。

【14：54】阿里巴巴 （09988） 午後靠穩，升近0.1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾1%。

【14：34】英國撤回取消45%最高所得稅計劃，滙豐 （00005） 最新跌1.6%；渣打 （02888） 跌1%，恒指跌近170點，報17053點。科指跌0.8%，報3422點。

【14：10】【人民幣港股】平保、港交所：積極探索新增人民幣股票交易櫃枱 許正宇：目標明年上半年推雙幣股票市場莊家機制

【14：08】大市跌幅進一步收窄至約100點。

【14：02】港股跌幅收窄至150點內，報17077點，跌145點；科指跌0.5%，報3434點，滙豐 （00005） 跌幅收窄至1%。

【英鎊危機】英國據報撤回取消45%最高所得稅計劃 英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算

【13：19】大市尋底，午後跌300點，低見16917點；科指跌1.6%，報3394點。

【13：15】創科 （00669） 股價逆市升逾2%，報77.75元，今早高見79.2元。

【13：10】新世界 （00017） 午後跌幅擴大至逾7%，破底低見20.65元。

【13：07】恒指跌幅略大至250點，美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【13：04】平保 （02318） 午後初段跌5%，破底低見37.2元，成交5.2億元。國壽 （02628） 跌逾3%，破底低見9.73元。另外，財險 （02328） 、太保 （02601） 跌逾2%。

【13：00】港股午後初段跌約222點，報17000點；科指跌1.1%，報3414點。

【12：57】【人事變動】宏利委任白凱榮為香港及澳門行政總裁 曾於信諾集團擔任亞太地區行政總裁

【12：43】【新股IPO】健世科技9877擬以招股價中位價定價 集資逾2億元

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國有限公司、石藥集團、三生製藥

【12：20】【港元拆息】短期HIBOR下跌、1個月HIBOR近兩周低 3個月期續創2008年10月底後新高

【12：00】恒生指數半日跌204點，報17018點，成交340.8億元，險守17000點。科指跌0.9%，報3418點。滙豐 （00005） 跌近3%；ATM跌0.8%至逾2%。內房物管股逆市造好，中海外 （00688） 升近6%；潤地 （01109） 升逾4%；碧桂園 （02007） 升6%；雅居樂 （03383） 升逾9%；碧桂園服務 （06098） 升逾8%。

【11：51】滙豐 （00005） 最新跌近3%，低見40元。

【11：47】恒指中午收市前跌約199點，報17023點；科指跌0.8%，報3421點。

【11：39】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.3%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 跌0.3%。

【國際油價】油組OPEC+ 11月或每日減產逾100萬桶、遠超市場預期 油價即升3%

【11：33】【大行看法】大和：阿里巴巴9988是經濟順境的領跑者、降阿里目標價 只有防疫政策放寬才可重建消費者信心

【11：29】大市跌穿17000點，跌226點，報16996點。

【11：26】港交所 （00388） 跌逾2%，破底低見263元。

【11：23】明源雲 （00909） 續彈近一成，高見5.26元。

【11：19】【新股IPO】飛天雲動6610孖展暫錄3.33億元 超購3.25倍（不斷更新）

【11：17】【新股IPO】潤歌互動2422孖展錄29674萬 輕微超購0.48倍（不斷更新）

【11：04】大市最跌約200點，報17016點，跌206點；科指跌0.9%，報3419點。

【11：02】滙豐 （00005） 最新跌2.7%；渣打 （02888） 跌近2%。另外，恒生 （00011） 、東亞 （00023） 跌逾1%；中銀香港 （02388） 跌近2%。

【10：59】平保 （02318） 跌逾3%，低見37.9元。

【10：54】大市跌約百點，報17119點，跌103點，今早曾低見17023點；科指升0.1%，報3455點。

【10：49】郵儲行 （01658） 跌幅擴至一成，破底低見4.14元，成交2.4億元。

【10：41】大和將九毛九 （09922） 評級由「持有」上調至「買入」，目標價12.88元，九毛九最新升一成，高見14.36元。

【10：36】郵儲行 （01658） 股價跌近9%，破底低見4.21元。李嘉誠基金會9月29日於場內減持5萬股郵儲行股份，均價4.71元，套現23.55萬。

【李嘉誠基金會】李嘉誠基金會上周四4.71元減持5萬股郵儲行 套現約23萬元

【10：35】中信証券 （06030） 、海通證券 （06837） 、廣發証券 （01776） 跌逾4%；中國銀河 （06881） 跌逾3%。

【10：29】港股跌近200點，報17035點，跌187點；科指跌0.9%，報3417點。

【10：24】美團 （03690） 、京東 （09618） 跌2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%。

【10：16】國壽 （02628） 跌2%；平保 （02318） 跌近2%；財險 （02328） 、太保 （02601） 跌1%；新華保險 （01336） 跌4%，破底低見14.32元。

【10：13】恒指跌幅再擴大至百點，報17116點，跌106點。

【10：12】【半島酒店母企】大酒店：「0+3」的醫學監測會妨礙旅客訪港 有必要取消所有隔離的規定和旅遊限制

【10：10】恒富 （00643） 最新升2.7倍，破頂高見0.94元，成交837萬元。

【10：07】大市最新再轉跌約50點，報17173點。科指升0.5%，報3464點。

【10：06】【中概股】嗶哩嗶哩反彈2% 主席陳睿：或獲被納深港通滬港通資格 今日轉換為雙重主要上市

【10：04】【ESG】同程獲MSCI上調ESG評級至AA級

【09：59】新世界 （00017） 跌逾5%，破底低見20.85元。

【業績│本港地產股】新世界上一財年基本溢利升1.8%末期息維持1.5元 2023財年中港合約銷售目標300億元

【09：55】銀娛 （00027） 升0.1%；金沙 （01928） 升0.8%。永利 （01128） 跌0.2%；美高梅 （02282） 升0.2%；澳博 （00880） 升0.3%；新濠 （00200） 升0.8%。

【澳門博彩】澳門十一黃金周首日訪客按年增18倍 9月賭收仍按年跌半

【09：53】碧桂園服務 （06098） 最新升14%，高見13.24元。

【09：52】大市轉升，恒指最新升2點，報17225點；科指升1.3%，報3494點。

【09：50】【內房危機】碧桂園中海外彈半成 人行下調首套個人住房公積金貸款利率 財政部給換房者提供退稅優惠

【09：47】零跑汽車 （09863） 破底低見22.95元後，股價反彈倒升7%，高見27元。

【09：45】藥明生物 （02269） 升5%，高見49.9元。

【09：45】期指轉升。

【09：42】中海外 （00688） 早段升5%；潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升近5%；雅居樂 （03383） 升逾8%；龍湖 （00960） 升7%。

【09：39】碧桂園服務 （06098） 逆市升近一成，早段高見12.74元。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 跌0.1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾1%。

【騰訊700】傳騰訊併購焦點轉移至海外遊戲公司多數股權 借此擴大遊戲組合推動增長

【09：36】大市開市後跌幅略收窄至近100點，報17130點，跌92點；科指跌近0.1%，報3448點。

【09：35】九毛九 （09922） 股價逆市反彈9%，高見14.08元。

【09：34】中國中免 （01880） 逆市再創新高，早段升逾1%高見202.4元。

【09：31】恒富 （00643） 復牌飈升2倍，破頂高見0.72元，成交60萬元。恒富公布，擔任3間上市公司主席的馬小秋斥約9830萬元，向主席兼行政總裁李海楓收購50.28%，馬小秋作為要約人，按例提出強制性無條件現金要約，每股要約價23.9仙。

【09：30】【投資展望】第四季點部署？ 惠理鄧偉志：短綫揀三類防守股 可逐步吸納增長股

【09：29】蔚來 （09866） 升逾1%；小鵬汽車 （09868） 升0.4%；理想汽車 （02015） 平開。另外，零跑汽車 （09863） 再跌0.4%，開報24.7元再創上市後新低。

【電動車】一文看清電動車廠9月交付量 理想零跑增長佔先、小鵬汽車按年轉跌

【09：26】【十一國慶】攜程：十一國慶假期首日整體旅遊產品訂單較中秋假期首日增長125%

【09：22】滙豐 （00005） 跌逾2%，ATM偏軟跌近0.1%至0.9%，內房逆市升，中海外 （00688） 升逾3%；潤地 （01109） 升0.2%；碧桂園 （02007） 升近5%，恒指10月開局低開172點，開報17050點；科指跌0.8%，報3423點。

【滙豐HSBC】滙豐據報與投資者商討分拆印尼業務上市 集資規模有待落實

【內房危機】中央據報要求國有銀行年內為房地產提供至少6000億人幣融資

【09：13】期指開報17000點，跌210點。

【09：03】【投資展望】惠理：第四季股市受三大因素困擾 投資應持盈保泰 中港股市迎轉捩點要看一件事？

【08：59】中國通商集團 （01719） 今早復牌。

【08：48】恒富 （00643） 今早復牌。

【08：48】遠大中國 （02789） 、華章科技 （01673） 開市前分別公布停牌。

【08：41】嗶哩嗶哩 （09626） 在香港聯交所的第二上市地位轉換為主板主要上市今日生效。

【中概股】嗶哩嗶哩將於10月3日轉換為雙重主要上市

【08：36】恒指黑期跌約280點，報16916點；道指期貨跌117點，報28684點。

【08：30】【投資展望】首域盈信劉國傑：公司的價值在於其盈利及資產淨值 估值下降提供買入契機

【08：17】【新股IPO】百德醫療6678下限定價超購0.82倍 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：06】【小米1810】印度確認扣押小米53億元 小米︰感到失望、逾8成是支付高通的特許權使用費

【07：56】【國企退市】中石化擬於倫交所退市 料於11月1日生效

【07：45】【中共二十大】大和料中央將放寬防疫措施谷經濟 幾大板塊獲看高一線

【07：45】港股ADR收報17089點，跌76點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報40.93元，較港收市價低0.32元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報265.48元，較港收市價低0.92元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報78.49元，較港收市價高0.54元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下跌，環球率先資金部署第四季，美國8月核心物價超預期，顯示儲局連續三次加息0.75厘，對降低通脹的效力或未如預期，道指挫500點或1.7%，報28725點；納指跌1.5%，報10575點；標指跌54點，報3585點。

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責任編輯︰梁浩碩