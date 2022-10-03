【TSLA】Tesla第三季度交付34.3萬輛創新高　表現遜預期　盤前跌超過5%

▲ 【TSLA】Tesla第三季度交付34.3萬輛創新高 惟因物流問題、表現仍遜於預期

Tesla（美：TSLA）提高了三大洲的四個汽車工廠的產量，又有更多消費者轉向電動汽車，第三季度交付34.3萬輛汽車，按年升42.1%，交付量再創新高。然而，表現受制於物流，仍遜於預期。股價盤前急跌超過5%，報250.27美元。

公司第三季總產量為36.5萬輛，按年升41.2%，其中 生產了19,935 輛Model S 和X車型，以及345,988輛更受歡迎的Model 3和Y車型。

公司指，其汽車生產開始轉向「更均衡的地區組合」，導致季度末運輸中的汽車數量增加。同時，又隨著公司的產量繼續增長，在繁忙的物流周，確保車輛運力和合理成本變得愈來愈有挑戰性。

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編輯：姚卓然