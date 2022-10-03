  • 32°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla第三季度交付34.3萬輛創新高　表現遜預期　盤前跌超過5%

股市 16:13 2022/10/03

分享：

分享：

【TSLA】Tesla第三季度交付34.3萬輛創新高　惟因物流問題、表現仍遜於預期

Tesla（美：TSLA）提高了三大洲的四個汽車工廠的產量，又有更多消費者轉向電動汽車，第三季度交付34.3萬輛汽車，按年升42.1%，交付量再創新高。然而，表現受制於物流，仍遜於預期。股價盤前急跌超過5%，報250.27美元。

公司第三季總產量為36.5萬輛，按年升41.2%，其中生產了19,935輛Model S 和X車型，以及345,988輛更受歡迎的Model 3和Y車型。

公司指，其汽車生產開始轉向「更均衡的地區組合」，導致季度末運輸中的汽車數量增加。同時，又隨著公司的產量繼續增長，在繁忙的物流周，確保車輛運力和合理成本變得愈來愈有挑戰性。

【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法

相關文章：

【TSLA】Tesla 人型機械人亮相 AI日　馬斯克：目標量產數百萬部、每部售價低於2萬美元

【TSLA】國產Model Y 有望減價？ Tesla中國：不實消息

【TSLA】Tesla上海超級工廠雖已升級　惟據報產能將保持在滿載之下

編輯：姚卓然

電動車 運輸 汽車 新能源 美股 科技產品 Tesla

上一篇文章

【港股市況】滙豐、美團跌逾2%　內房逆市揚、碧桂園升8%　恒指10月開局再跌143點、一度跌穿萬七關（不斷更新）

下一篇文章

【解碼｜新世界】新世界績後挫逾6%　摩通質疑高派息比率之持續性、售產對提振現金流作用不大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞社交平台急升溫、股價曾瀉11%　CDS息率續攀至2009年高位
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞社交平台急升溫、股價曾瀉11%　CDS息率續攀至2009年高位
【港股市況】滙豐、美團跌逾2%　內房逆市揚、碧桂園升8%　恒指10月開局再跌143點、一度跌穿萬七關（不斷更新）
【港股市況】滙豐、美團跌逾2%　內房逆市揚、碧桂園升8%　恒指10月開局再跌143點、一度跌穿萬七關（不斷更新）
【小米1810】小米低開近3%　印度確認扣押小米53億元　小米︰感到失望、逾8成是支付高通的特許權使用費
【小米1810】小米低開近3%　印度確認扣押小米53億元　小米︰感到失望、逾8成是支付高通的特許權使用費
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕
【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕
【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款