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【新股IPO】百德醫療6678下限定價超購0.82倍　一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 08:17 2022/10/03

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【新股IPO】百德醫療6678下限定價超購0.82倍　一手中籤率100%（附分配結果連結）

百德醫療 （06678） 公布招股結果。內地領先腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療以每股1.4元定價，為招股價1.4至1.72元的下限定價，集資淨額2.59億元，一手中籤率100%，人人有份。百德醫療將於10月4日掛牌。【分配結果連結】

百德醫療於香港公開發售部分共錄得3350人認購，超額認購0.82倍，國際發售部分認購不足，僅錄得相當於國際配售項下初步可供認購股份總數的約0.92倍。

所得款項41%集資額將用作擴大及深化產品組合、升級醫療許可證及擴充研發團隊；38%用作選擇性尋求能夠補充集團現有產品組合、銷售及分銷網絡及技術；8%用作設立海外辦事處；3%用作購買自動化機械及設備提升生產線自動化；10%作營運資金。

【新股IPO】百德醫療6678今日起招股　入場費3474元　集資最多約4億

【新股IPO】潤歌互動2422今日起招股　一手入場費約3232元

【中概股上市】納斯達克副主席：中概股退市憂慮緩解、赴美IPO數量或急劇回升　「未來12個月或有50間」

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 百德醫療（06678） IPO

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