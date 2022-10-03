【國企退市】中石化ADR擬於倫交所退市　料於11月1日生效

▲ 【國企退市】中石化擬於倫交所退市 料於11月1日生效

中石化 （00386） 宣布擬於倫交所退市。公司已申請撤銷其美國存托股份（ISIN： US16941R1086）以全球存托憑證形式在英國金融市場行為監管局正式清單的標準上市板塊上市以及在倫敦證券交易所主板市場交易。

公司董事會批准其存托股從倫交所退市系綜合考慮一些因素，包括公司發行在外的存托股所對應的H股數量與公司全部H股數量相比較少，公司存托股在倫交所的交易量與公司H股的全球交易量相比極小，以及維持存托股在標準板塊和倫交所上市所涉的行政負擔。

退市擬於11月1日上午8時或前後（倫敦時間）生效，因此存托股在倫交所主板市場上的最後交易日擬為10月31日（倫敦時間）。每股存托股代表公司100股H股，每股H股面值1元人民幣。

此前，公司已於8月12日宣佈擬將其存托股從美國紐交所退市，並已於8月29日向美國證券交易委員會提交一份25表格，以將其存托股自紐交所退市，該等退市已經生效。公司H股的持有者將不受影響。公司的H股，包括由存托股轉換的H股，將繼續在香港聯交所交易。

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編輯：姚卓然