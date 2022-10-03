  • 28°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 09:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國企退市】中石化ADR擬於倫交所退市　料於11月1日生效

股市 07:56 2022/10/03

分享：

分享：

【國企退市】中石化擬於倫交所退市　料於11月1日生效

中石化 （00386） 宣布擬於倫交所退市。公司已申請撤銷其美國存托股份（ISIN： US16941R1086）以全球存托憑證形式在英國金融市場行為監管局正式清單的標準上市板塊上市以及在倫敦證券交易所主板市場交易。

公司董事會批准其存托股從倫交所退市系綜合考慮一些因素，包括公司發行在外的存托股所對應的H股數量與公司全部H股數量相比較少，公司存托股在倫交所的交易量與公司H股的全球交易量相比極小，以及維持存托股在標準板塊和倫交所上市所涉的行政負擔。

退市擬於11月1日上午8時或前後（倫敦時間）生效，因此存托股在倫交所主板市場上的最後交易日擬為10月31日（倫敦時間）。每股存托股代表公司100股H股，每股H股面值1元人民幣。

此前，公司已於8月12日宣佈擬將其存托股從美國紐交所退市，並已於8月29日向美國證券交易委員會提交一份25表格，以將其存托股自紐交所退市，該等退市已經生效。公司H股的持有者將不受影響。公司的H股，包括由存托股轉換的H股，將繼續在香港聯交所交易。

相關文章：

【國企ADR】中石油、中石化及國壽等擬申請ADR從美退市　股價均跌近1%

【分析│國企退市】一文看清券商評論5間國企ADR退市　盛寶：中美審計底稿讓步機會微、富瑞獨唱反調

【中石化386】中石化擬斥最多25億元回購A股　回購價上限每股6.18元人民幣

編輯：姚卓然

石油 石油氣 石油石化股 中國石油化工股份（00386） 港股 倫敦證券交易所 倫敦 H股

上一篇文章

【小米1810】印度確認扣押小米53億元　小米︰感到失望、逾8成是支付高通的特許權使用費

下一篇文章

【Morning精點】京東劉強東性侵案達和解、證實「奶茶妹」再懷孕​​​​​​​　曾志偉吻賀、黎峇菈揚名一文盡睇猛料背景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】8家虛銀上半年「燒錢」16.8億元　哪家客戶存款、貸款跑出？
【虛擬銀行】8家虛銀上半年「燒錢」16.8億元　哪家客戶存款、貸款跑出？
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕
【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕
【解碼｜內房】法外貿：中國內房危機非「雷曼時刻」　更似日本8、90年代地產泡沫
【解碼｜內房】法外貿：中國內房危機非「雷曼時刻」　更似日本8、90年代地產泡沫
【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位　成Reddit論壇新看淡對象？
【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位　成Reddit論壇新看淡對象？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款