▲ 【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11% CDS息率續攀至09年高位 瑞信：媒體猜測集團存流動性問題全非事實（第二版）

近年爆出多宗醜聞的歐資投行瑞士信貸近期股價大跌，瀕臨爆煲傳聞在社交平台急速擴大。7月上任的瑞信行政總裁Ulrich Koerner上周五再度向員工發信重申，瑞信會在10月27日公布第三季季績時披露轉型計劃，並強調該瑞士第二大銀行有「強大的資本基礎和流動性狀況」。

不過，即使該內部信流出到市場，但無助市場對瑞信安心。瑞信5年期信貸違約掉期（CDS）周一再升9.7基點至約259.74基點，與2009年初高位267.33基點，相差不足10基點，反映市場對其債務違約風險憂慮升溫。瑞信周一瑞士股價最多瀉12%，低報3.52瑞士法郎，創上市以來低位。至香港時間下午4時20分，瑞信股價跌幅收窄至9%。另一方面，瑞信ADR（美：CS）盤前跌7%，暫報3.66美元。

瑞信：强調集團擁有強大的資本 財務穩健

瑞信向本報回應指，「媒體猜測集團出現流動性問題全非屬事實」，强調集團擁有強大的資本，財務穩健，流動資金充足，與業內同行相比都處於優勢地位。瑞信指，集團普通股權一級資本比率（CET1） 及一級槓桿率，過去7年來已大幅強化，CET1自11.4%提升至13.5%，位於金融同業前段；一級槓桿率4.5%提升至6.1%，為金融同業者中最高。流動資金方面，瑞信指，流動性覆蓋率（LCR）多達191%，優質流動資產（HQLA）高達2,350億瑞郎，超出瑞士關於持續經營資本（Going Concern）和非持續經營資本（Gone Concern）的要求。

瑞信接連在Archegos、Greensill Capital等事件失利，年內股價大瀉6成，在愈靠近重組計劃披露，股價反愈見疲弱。

▲ 瑞信（Credit Suisse）在Google 全球搜尋量急升

▲ 最留意瑞信（Credit Suisse）的網民來自瑞士、新加坡、香港

在基本因素以外，瑞信近期在搜尋引擎搜索排名節節上升，據Google的趨勢分析，至香港時間10月3日下午4時，對瑞信（Credit Suisse）搜尋量為10月1日時的25倍以上。

最關注瑞信的網民來自瑞信本土瑞士，緊隨其後的是新加坡、香港、盧森堡、愛爾蘭等金融業發達地區，英國排行第6，而美國只排第15。

Reddit上的投資論壇、Twitter對瑞信討論度也明顯提高，「Wall Street Sliver」香港時間周日發帖稱，「瑞信很可能破產」，並指公司最新市帳率只有0.22倍，反映市場對其資不抵債的憂慮。

不少社交平台帖文也在關注瑞信和另一歐資銀行德銀，或成為另一間「雷暴兄弟」，觸發新一輪國際金融危機。

瑞信：至6月底CET1達13.5% 高於監管要求

瑞信高層多次強調銀行資本質素穩健，並指出至6月底，該行普通股權一級資本比率（CET1）達13.5%，既符合該行年內目標的13%至14%，也高於國際監管機構要求的8%，以及瑞士當局要求的10%。

投資機構KBW分析，即使瑞信出售部分資產，也須額外增加40億瑞士法郎資本，但年內公司股價大跌，股本融資將大幅攤薄長期股東股權，令該行陷入兩難之中。

（第二版加入瑞信回應）

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