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【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位　成Reddit論壇新看淡對象？

股市 23:55 2022/10/02

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【投行重組】瑞信內部信毋解市場恐慌、CDS急升至2009年高位　成Reddit論壇新看淡對象？

近年爆出多宗醜聞的歐資投行瑞士信貸近期股價大跌，7月上任的瑞信行政總裁Ulrich Koerner上周五再度向員工發信重申，會在10月27日公布第三季季績時披露轉型計劃，並強調銀行有「強大的資本基礎和流動性狀況」。不過，即使該內部信流出到市場，但無助市場對瑞信安心，反映債務違約風險的信貸違約掉期（CDS）升至2009年新高，5年期CDS升至約250基點，單周升幅約15%。

接連在Archegos、Greensill Capital等事件失利，瑞信年內股價大瀉6成，在愈靠近重組計劃披露，股價反愈見疲弱。

瑞信第二季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期 近兩年再度更換行政總裁，可見【下一頁】

瑞信近期在搜尋引擎搜索排名節節上升，在海外社交平台Reddit投資論壇的討論度也明顯提高，「Wall Street Sliver」香港時間周日發帖稱，「瑞信很可能破產」，並指公司最新市帳率只有0.22倍，反映市場對其資不抵債的憂慮。

瑞信高層多次強調銀行資本質素穩健，並指出至6月底，該行普通股權一級資本比率（CET1）達13.5%，既符合該行年內目標的13%至14%，也高於國際監管機構要求的8%，以及瑞士當局要求的10%。

投資機構KBW分析，即使瑞信出售部分資產，也須額外增加40億瑞士法郎資本，但年內公司股價大跌，股本融資將大幅攤薄長期股東股權，令該行陷入兩難之中。

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