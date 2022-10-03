▲ 【投資展望】首域盈信劉國傑：市場過於關注宏觀因素、過多擔憂 企業估值下降反提供買入機會

恒指第三季下跌超過4600點，跌幅逾21.2%創2011年第三季以來最大單季跌幅。有「長勝將軍」之稱的首域盈信（FSSA）資產管理的管理合夥人劉國傑稱，當市場出現過多擔憂時，往往會伴隨着入市時機。

劉國傑稱，投資者普遍過於關注宏觀因素，如通脹、利率和監管等經濟數據，但他強調，正確投資決策的關鍵在於將目光放長遠，要選擇優質的企業，因為這些公司的價值在於其盈利及資產淨值（NAV），而非宏觀環境，因此當其他人沽貨時，企業估值下降反而提供買入機會。

科網股低谷提供投資機會

他認為，中國經濟規模龐大，除互聯網領域的價值已經被市場發現外，仍有其他寶藏等待投資者去發掘。他指醫療設備製造商行業現時有相當大的潛在投資價值，因為中國有70%的醫療設備仍依賴進口，內地最大的醫療器械公司邁瑞醫療正開始從國外對手中搶佔市場份額，隨着企業加大研發，行業長遠或可能出現新的國際性巨頭。

在科網行業，劉國傑則認為，監管因素已大致反映在股價，隨着當局加強審查，企業減少不必要的支出，形成更健康的行業環境，美團 （03690） 、京東 （09618） 等股份在實施科技行業監管後，因為競爭減少而令利潤有所提升。他認為當行業狀況處於周期低谷時，未來2至3年將會出現新的增長契機，提供具吸引力的投資機會。

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編輯：葉志偉