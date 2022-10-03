【中共二十大】大和料中央將放寬防疫措施谷經濟　幾大板塊獲看高一線

▲ 大和：中央料放寬防疫措施谷經濟

中共二十大將於10月16日召開，大和認為會後的政策變化對內地經濟復甦相當重要。不過該行直言，中央再加大財政與貨幣政策的空間有限，因內地宏觀經濟槓桿程度高、地方債違約風險大增，以及強美元觸發走資壓力。

然而，大和揣測中央主要會透過放寬現有防疫措施，如微調清零政策，或減少對互聯網行業及房地產行業的監管，刺激經濟。因此，即使對內房長期看法維持審慎，大和認為內房股存在短線投資機會，料中央的潛在救助措施將成短線催化劑。

大和的房地產分析師指，內房支持措施未見效，是受制於嚴格防疫政策下的收入增長放緩與內房發展商的流動性壓力。她認為，未來推出的內房刺激措施，應聚焦於提升收入以推動買家信心與購買力，具體包括增加按揭可負擔程度，設立房地產救助基金等。

大和首選內房股為潤地 （01109） 及中海外 （00688） ，因兩者財政狀況較佳。兩股均獲「買入」評級，目標價分別是30.3元及20.45元。

首選海底撈及美團等

此外，大和亦料中資餐飲股、酒店股、航空股及機場股，短線將受惠二十大後內地防疫政策放寬。

該行推斷，中央會減少封城及對公眾活動的限制，甚至是重開邊境，這將有利內地飲食業。首選股為海底撈 （06862） ，予「跑贏大市」評級，目標價185.94元。

開放外來旅客入境方面，大和相信內地最初只會部份重開邊境，包括縮短入境隔離時間、增加航班並容許商務客入境。

當中，機場股較航空股更看高一線，因美元走強下，後者償還非人民幣計價借貸能力受損，以美元計價的油價隨美元上升，亦會加重內地航空公司成本壓力。大和的機場股首選為中國民航信息 （00696） ，目標價12.06元，評級「買入」。

此外，該行料美團 （03690） 在減少封城與境內旅遊恢復下可望受惠，因其到店、酒店及旅遊業務，佔去年營運利潤比例達56%；疫情前國際旅遊業務收入佔比達4成的攜程Trip.com （09961） 亦獲大和籲買入，目標價212.4元。

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