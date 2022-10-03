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【英國王室】查理斯新家庭照得4人 哈里梅根無得留低

環球社會熱點 08:05 2022/10/03

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英國新任國王查理斯三世繼位不足一個月，有指他決心精簡王室。英國王室發放最新官方相片，相中僅得查理斯夫婦及王儲威廉王子夫婦4人，不見查理斯幼子哈里王子夫婦。有英媒分析指，相關照片顯示查理斯精簡王室理念，突顯高級王室成員現時僅得4人。

查理斯三世肖像新硬幣曝光 最快年底起流通 【下一頁】

英國白金漢宮上周六（1日）晚發放新官方照，相中查理斯（King Charles III）左手插袋，右手則從背後輕攬太太卡米拉腰部。威廉（Prince William）站在查理斯左邊，其太太凱特則在相中最右位置。

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4人皆身穿黑色禮服，白金漢宮指相片攝於英女王國葬前夕，旨在記錄歷史性時刻。

4人在相中站立在白金漢宮内的大臣樓梯（Ministers Stairs）前，身後為英王喬治三世（King George III）的畫像。他是英國史上在位時間最長國王，亦是當年買下白金漢宮之人。

英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面 【下一頁】

英媒《每日郵報》分析指，相片顯示查理斯精簡王室的決心，在他登基前已有大量跡象表明他有意削減王室開支。查理斯亦透過該相片表示，他將以自己方式管治國家。但分析指照片或引來其幼子哈里王子（Prince Harry）及其妻梅根（Meghan Markle）不滿，兩人當時亦未獲邀出席接待活動。

有指英女王兩年前在聖誕節前發布她與查理斯、威廉及喬治小王子（Prince George）的合照，顯示王室3名直系繼承人的地位，也成為哈里梅根淡出王室移居美國的主因。

責任編輯：李俊儀

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