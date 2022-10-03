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丹麥女王削4孫輩殿下頭銜 10歲小公主即遭校園欺凌

環球社會熱點 09:05 2022/10/03

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丹麥女王瑪格麗特二世早前下令，解除次子約阿基姆王子4名子女的殿下頭銜，希望他們能在沒有王室責任下正常生活。但約阿基姆王子夫婦不滿決定，指10歲女兒失去殿下頭銜後在校内遭到同學欺凌。

丹麥女王解除4孫仔女殿下頭銜 想佢哋有正常生活 【下一頁】

瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）上周三（9月28日）宣布，約阿基姆王子（Prince Joachim）兩段婚姻中的4名子女將去除「殿下」（HRH）頭銜。

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自2023年1月起，4名王子公主將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency）。不過，4人在王位繼承順位維持不變，分別位列第7至第10位。

丹麥媒體引述約阿基姆妻子瑪麗王妃（Princess Marie）指，10歲幼女雅典娜公主（Princess Athena）在校園内因喪失頭銜而遭到同學欺負。

她透露有同學詢問雅典娜：「你唔再係公主喇？」（Is it you who is no longer a princess?）

馬斯克父認曾殺三人無坐監 首富痛斥父親壞事做盡 【下一頁】

瑪麗認為她的子女一直活在公眾關注下，因此有必要保護他們。而且她更覺得自己沒有足夠時間，讓子女為失去頭銜後的變化和人們的反應做準備。

約阿基姆也批評王室此舉懲罰了他的4名子女。雖然王室堅稱很久之前已有相關決定，但約阿基姆強調自己是消息公布前5日才得知此事。

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責任編輯：鄭錦玲

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