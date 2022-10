丹麥女王削4孫輩殿下頭銜 10歲小公主即遭校園欺凌

丹麥女王瑪格麗特二世早前下令,解除次子約阿基姆王子4名子女的殿下頭銜,希望他們能在沒有王室責任下正常生活。但約阿基姆王子夫婦不滿決定,指10歲女兒失去殿下頭銜後在校内遭到同學欺凌。

瑪格麗特二世(Queen Margrethe II)上周三(9月28日)宣布,約阿基姆王子(Prince Joachim)兩段婚姻中的4名子女將去除「殿下」(HRH)頭銜。

自2023年1月起,4名王子公主將會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」(His or Her Excellency)。不過,4人在王位繼承順位維持不變,分別位列第7至第10位。

丹麥媒體引述約阿基姆妻子瑪麗王妃(Princess Marie)指,10歲幼女雅典娜公主(Princess Athena)在校園内因喪失頭銜而遭到同學欺負。

她透露有同學詢問雅典娜:「你唔再係公主喇?」(Is it you who is no longer a princess?)

瑪麗認為她的子女一直活在公眾關注下,因此有必要保護他們。而且她更覺得自己沒有足夠時間,讓子女為失去頭銜後的變化和人們的反應做準備。

約阿基姆也批評王室此舉懲罰了他的4名子女。雖然王室堅稱很久之前已有相關決定,但約阿基姆強調自己是消息公布前5日才得知此事。

