【商場活動】領展樂富廣場舉行「樂動．農莊」　將商場建設為社區聚腳點

▲ 領展樂富廣場舉行「樂動．農莊」，將商場建設為社區聚腳點。

領展 （00823） 宣佈在樂富廣場舉行「樂動．農莊」，以「社區營造」（Placemaking）概念，利用當區特色，將商場建設為社區聚腳點，為大眾創造獨特體驗。

領展指出，旗下樂富廣場擁有合共過萬呎戶外休憩空間，作為多條行山路線的起步點，其中商場的A區和B區分別以「山嶺」和「躍動」為設計主題，將運動文化融入社區，為大眾提供一個健康生活新據點。此外，同場更擁有近3000呎的都市農莊，今年10月至12月以「樂動．農莊」為主題舉辦一系列活動。

領展同時宣布，與慈善團體智樂兒童遊樂協會合作，以「到處走、到處遊」為主題的「智樂遊樂車3系」，將於特定日子駛進樂富廣場躍動休憩空間，以流動形式為兒童創造自由遊戲的體驗。

領展又表示，為了讓不同年齡層的人士都能享受運動樂趣及促進各界藝術文化交流，樂富廣場躍動休憩空間將會定期引入具挑戰性的新興運動，以及讓廣大市民都能夠參與的大型文化活動；市民亦可免費借用相關運動用品。

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記者：余倩敏