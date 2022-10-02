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【電動車】一文看清電動車廠9月交付量　理想零跑增長佔先、小鵬汽車按年轉跌

股市 19:20 2022/10/02

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【電動車】一文看清電動車廠9月交付量　理想零跑增長佔先、小鵬汽車按年轉跌

中資電動車新勢力公布9月數據，各車廠交付量按年變化依然差距分明。理想汽車 （02015） 8月交付量跌至不足5000輛後，上月新車款「理想L9」交付發力，全月交付數按月回升逾倍至11531輛，為香港上市的「新勢力」車廠之中表現最佳。上周在香港掛牌的零跑汽車 （09863） 上月交付量續維持倍數增長。

另外兩家車企方面，蔚來 （09866） 上月交付10878輛，按年升2%，並預告本周五將在歐洲柏林舉行發布會。小鵬汽車 （09868） 上月交付量進一步下滑至不足9000輛，也是唯一9月交付量按年轉跌的新勢力港股。

車廠 9月交付量（按年變幅） 首9個月交付量（按年變幅）
零跑汽車 11,039（+170%） 87,602（+97%）
蔚來 10,878（+2%） 82,434（+24%）
理想汽車 11,531（+63%） 86,927（+58%）
小鵬汽車 8,468（-19%） 98,553（+75%）

「新勢力」8月交付量表現，可見【下一頁】

理想汽車公布，9月交付11,531輛新車當中，新上市的6座位SUV「理想L9」佔10,123輛。總結第三季，理想汽車累計交付26,524輛新車，較公司上周下調後的季度交付量目標2.55萬輛為高，但仍不及原先的2.7萬至2.9萬輛的預測。

理想汽車 聯合創始人兼總裁沈亞楠稱，「理想L9」起售價逾40萬元人民幣，形容是「中國品牌豪華車型第一次實現單月交付量破萬」，並預告「理想L8」10月1日已在全國零售中心展出，將在11月啟動交付。

理想汽車「L8」發布會公布另一新車，預告明年交付5座SUV「L7」，詳情可見【下一頁】

蔚來公布，上月交付量按月增2%至10878輛，包括7,729輛高端智能電動SUV、3,149輛高端智能電動轎車。上月首次交付的車款「ET5」單月交付221輛。

總結第三季，蔚來交付31,607輛汽車，按年增長29.3%，創下季度交付量新高紀錄。

小鵬汽車方面，公司上月交付量按月再跌逾千輛至8,468輛，當中包括4634輛電動轎車「P7」、2417輛電動轎車「P5」和1233輛緊湊型SUV「G3i」，並且有184輛新推出的旗艦SUV「G9」。小鵬汽車預告，G9至10月下旬才會大規模交付。

總結第三季，小鵬交付29,570輛汽車，按年增15%。

相關文章：

【電動車】小鵬發布重磅SUV「G9」兩日即大改配置及價格　內媒料此前定位模糊

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編輯：麥德銘

 

港股 電動車 理想汽車—W（02015） 零跑汽車（09863） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868）

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