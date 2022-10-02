意大利料俄續停天然氣供應 俄指受奧地利監管影響

俄羅斯為回應西方國家制裁，已暫停向多個歐洲國家供應天然氣。意大利國家能源公司Eni上周六（1日）表示，周末期間未經俄羅斯獲得天然氣供應，預料情況會持續。俄羅斯其後指，供應中斷是受奧地利監管變動影響，奧地利當局則要求俄羅斯簽署新合約。

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Eni上周六於其網頁發表聲明，指當日透過與奧地利接壤城市Tarvisio接收的俄羅斯天然氣總額為零。Eni其後再表示，公司亦不會於周日（2日）接收到天然氣，並預料情況持續至周一（3日）。

俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）上周六發表聲明，指停止供應天然氣是因奧地利監管變動。Gazprom指奧地利當局拒絕批出俄羅斯過境申請，或不同意企業計劃運輸天然氣數量。

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奧地利政府則表示，Gazprom並未簽署所需合約。奧地利能源部發表聲明表示，每年天然氣市場都會出現變化，因此定期更改合約內容是必須的事。當局指今年Gazprom尚未簽署，因此不能接受相關申請。奧地利相關監管機構E-Control表示，相關變動已在數月前公布。

奧地利當局指正全力研究解決方案。惟Eni發言人表示，奧地利仍透過與斯洛伐克接壤點接收天然氣。奧地利石油天然氣集團（OMV）亦承認，來自俄羅斯供應不是問題。

俄烏戰爭爆發前，意大利95%天然氣皆從國外進口，其中45%來自俄羅斯。但《路透社》引述消息人士指，現時已降至10%，從阿爾及利亞（Algeria）及北歐國家進口額則有所增加。

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責任編輯：李俊儀