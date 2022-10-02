  • 29°C
香港時間 : 20221002日 (週日) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意大利料俄續停天然氣供應 俄指受奧地利監管影響

環球社會熱點 19:26 2022/10/02

分享：

分享：

俄羅斯為回應西方國家制裁，已暫停向多個歐洲國家供應天然氣。意大利國家能源公司Eni上周六（1日）表示，周末期間未經俄羅斯獲得天然氣供應，預料情況會持續。俄羅斯其後指，供應中斷是受奧地利監管變動影響，奧地利當局則要求俄羅斯簽署新合約。

北溪二號管道已停止洩漏 德國瑞典丹麥聯手調查 【下一頁】

Eni上周六於其網頁發表聲明，指當日透過與奧地利接壤城市Tarvisio接收的俄羅斯天然氣總額為零。Eni其後再表示，公司亦不會於周日（2日）接收到天然氣，並預料情況持續至周一（3日）。

俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）上周六發表聲明，指停止供應天然氣是因奧地利監管變動。Gazprom指奧地利當局拒絕批出俄羅斯過境申請，或不同意企業計劃運輸天然氣數量。

北溪二號再有洩漏 歐盟指或進入混合戰新階段（第四版） 【下一頁】

奧地利政府則表示，Gazprom並未簽署所需合約。奧地利能源部發表聲明表示，每年天然氣市場都會出現變化，因此定期更改合約內容是必須的事。當局指今年Gazprom尚未簽署，因此不能接受相關申請。奧地利相關監管機構E-Control表示，相關變動已在數月前公布。

奧地利當局指正全力研究解決方案。惟Eni發言人表示，奧地利仍透過與斯洛伐克接壤點接收天然氣。奧地利石油天然氣集團（OMV）亦承認，來自俄羅斯供應不是問題。

俄烏戰爭爆發前，意大利95%天然氣皆從國外進口，其中45%來自俄羅斯。但《路透社》引述消息人士指，現時已降至10%，從阿爾及利亞（Algeria）及北歐國家進口額則有所增加。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北溪二號】管道已停止洩漏 德國瑞典丹麥聯手調查
今日
【北溪二號】管道已停止洩漏 德國瑞典丹麥聯手調查
法國財長教冬天著樽領衫慳暖氣費 遭網民狠批
2022/09/29
法國財長教冬天著樽領衫慳暖氣費 遭網民狠批
北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
2022/09/27
北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
英公共充電樁收費急升逾4成 5月起貴近百元
2022/09/26
英公共充電樁收費急升逾4成 5月起貴近百元
英國資助企業能源費近半 卓慧思認減稅或更惠及富人（第二版）
2022/09/21
英國資助企業能源費近半 卓慧思認減稅或更惠及富人（第二版）

你可能感興趣

【北溪二號】管道已停止洩漏 德國瑞典丹麥聯手調查
今日 17:15
【北溪二號】管道已停止洩漏 德國瑞典丹麥聯手調查
法國財長教冬天著樽領衫慳暖氣費 遭網民狠批
13:15 2022/09/29
法國財長教冬天著樽領衫慳暖氣費 遭網民狠批
北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
13:25 2022/09/27
北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
能源供應 地緣政治 戰爭 天然氣 俄羅斯 奧地利 意大利 烏克蘭 歐洲

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

泰國今起再降級新冠肺炎 疫情指揮中心解散
泰國今起再降級新冠肺炎 疫情指揮中心解散
新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間19:00）
【烏克蘭戰爭】烏軍重奪利曼 車臣領袖促俄用核武（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏軍重奪利曼 車臣領袖促俄用核武（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京誓言終勝利 美加強制裁俄羅斯
【烏克蘭戰爭】普京誓言終勝利 美加強制裁俄羅斯
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
【新冠疫苗】美國3分2成人唔打算打多針 近半未聽過新版疫苗
【新冠疫苗】美國3分2成人唔打算打多針 近半未聽過新版疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款