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英鎊貶值倫敦樓價按年跌兩成 美國人湧英國執平貨

環球經濟金融 18:59 2022/10/02

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英國新首相卓慧思（Liz Truss）上月底宣布大型減稅方案，英鎊隨即斷崖式急挫。市場估計樓市遇冷及英鎊貶值影響下，倫敦樓價過去一年跌約兩成。美國不少買家乘機執平貨，購買英國各地的物業。

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英鎊兌美元匯率自今年初以來下跌17.5%，對於手持美元於英國樓市掃貨的買家而言，英國樓價變相折上折。

根據房地產經紀及諮詢公司萊坊（Knight Frank）的數據，貨幣貶值加上樓市氣氛影響下，倫敦樓價過去一年跌近兩成。

連同樓市與匯率等因素計算在内，倫敦熱門地區切爾西（Chelsea）及騎士橋（Knightsbridge）的樓價分別平足19%及17%。

至於2014年時英鎊兌美元相當於1.71美元，用此來作比較折價會更大。切爾西和騎士橋的折價甚至超過50%，例如在騎士橋以500萬英鎊（約4,383萬港元）放盤的單位，8年前的價格高達860萬美元（約6,708萬港元），而目前僅需400萬美元（約3,120萬港元）。

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萊坊全球主要銷售主管Paddy Dring透露，部分美國買家正利用英鎊匯率下跌的機會，制定長期投資計劃以實現海外多元化。

據悉，美國投資者有興趣的物業範圍很廣，包括有老年夫婦尋找小型單位、有家庭客為到英國留學的子女物色開放式單位、有超級富豪尋找可作長期投資的稀有豪宅。

房地產經紀公司Savills指，美國買家如目前購買豪宅的話，將會節省出一筆可觀的費用。就以其中一座正放售的莊園為例，莊園面積約1,922英畝，有6個農場、20多座住宅及大型活動空間，早前要價3,000萬英鎊（約2.63億港元）。按近期貨幣匯率計算約為3,300多萬美元，較一年前低超過600萬美元。

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責任編輯：鄭錦玲

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