【外圍一周前瞻】市場聚焦非農數據　預期失業率保持平穩（附數據表）

上一篇文章
【MRNA】傳莫德納拒向中國轉移新冠疫苗科技 導致在華銷售新冠疫苗談判破裂
美國上周公布的核心PCE指數仍然高企，反映聯儲局大幅加息未有令通脹顯著降溫。另外首次申領失業救濟金人數上周亦跌穿20萬，顯示勞動力市場保持強勁，美國本周將會公布多項就業數據，當中市場焦點會是周五公布的9月非農就業數據，若新增職位保持強勁，則顯示經濟增長未有大幅放緩，聯儲局11月有條件繼續大手加息。
7月及8月非農就業數據均超出市場預期，顯示勞動力市場仍然有一定需求，市場預期9月非農就業職位將增加25萬個，較8月的31.5萬有所下跌。分析指，新增職位就算有所下降，但依然充足，工人可以找到替代工作，短期工資仍有上行壓力。
市場預測9月失業率為3.7%，與8月數字一樣，繼續處於偏低水平。波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯（Susan Collins）上周表示，要平抑通脹需要放緩就業增長及略高的失業率。如就業數據繼續強勁，將令聯儲局對加息繼續保持鷹派態度。
摩根資產管理亞太區首席市場策略略師許長泰認為除通脹數據外，本周公布的非農就業數據也會對11月聯儲局加息幅度有影響。此外，他認為投資者亦要關注英倫銀行買長債及英國政府減稅方案的舉動，會否繼續令英鎊出現震盪，如英倫銀行出現緊急加息，又會否令金融系統出現壓力。
除非農數據及失業率外，美國本周亦會公布工廠訂單及耐用品訂單數據，預期8月工廠訂單按年增長0.2%，8月耐用品訂單終值則按年跌0.2%。此外，澳洲及紐西蘭央行本周亦會進行議息，預期兩地央行均會加息0.5厘。
|美國本周重要數據一覽
|日期
|項目
|預測
|前值
|03/10/22
|9月標普全球製造業PMI終值
|51.8
|51.8
|9月ISM製造業指數
|52.1
|52.8
|04/10/22
|8月工廠訂單
|0.2%
|0.2%
|8月耐用品訂單終值
|-0.2%
|-0.2%
|8月JOLTS職位空缺
|1107.5萬
|1123.9萬
|05/10/22
|8月貿易收支
|-679億美元
|-707億美元
|9月標普全球服務業PMI終值
|49.2
|49.2
|9月標普全球綜合PMI終值
|49.3
|49.3
|06/10/22
|首次申領失業救濟金人數
|20.5萬
|19.3萬
|連續申領失業救濟金人數
|138萬
|134.7萬
|07/10/22
|9月非農就業人口變動
|25萬
|31.5萬
|9月私人部門就業人口變動
|30萬
|30.8萬
|9月失業率
|3.7%
|3.7%
|8月批發庫存終值（按月）
|1.3%
|1.3%
相關文章：
【國際油價】油組OPEC+ 11月或每日減產逾100萬桶 遠超市場預期
編輯：葉志偉