【外圍一周前瞻】市場聚焦非農數據　預期失業率保持平穩（附數據表）

美國上周公布的核心PCE指數仍然高企，反映聯儲局大幅加息未有令通脹顯著降溫。另外首次申領失業救濟金人數上周亦跌穿20萬，顯示勞動力市場保持強勁，美國本周將會公布多項就業數據，當中市場焦點會是周五公布的9月非農就業數據，若新增職位保持強勁，則顯示經濟增長未有大幅放緩，聯儲局11月有條件繼續大手加息。

工資短期仍有上行壓力

7月及8月非農就業數據均超出市場預期，顯示勞動力市場仍然有一定需求，市場預期9月非農就業職位將增加25萬個，較8月的31.5萬有所下跌。分析指，新增職位就算有所下降，但依然充足，工人可以找到替代工作，短期工資仍有上行壓力。

市場預測9月失業率為3.7%，與8月數字一樣，繼續處於偏低水平。波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯（Susan Collins）上周表示，要平抑通脹需要放緩就業增長及略高的失業率。如就業數據繼續強勁，將令聯儲局對加息繼續保持鷹派態度。

關注英鎊滙價及英國政策

摩根資產管理亞太區首席市場策略略師許長泰認為除通脹數據外，本周公布的非農就業數據也會對11月聯儲局加息幅度有影響。此外，他認為投資者亦要關注英倫銀行買長債及英國政府減稅方案的舉動，會否繼續令英鎊出現震盪，如英倫銀行出現緊急加息，又會否令金融系統出現壓力。

除非農數據及失業率外，美國本周亦會公布工廠訂單及耐用品訂單數據，預期8月工廠訂單按年增長0.2%，8月耐用品訂單終值則按年跌0.2%。此外，澳洲及紐西蘭央行本周亦會進行議息，預期兩地央行均會加息0.5厘。

美國本周重要數據一覽 日期 項目 預測 前值 03/10/22 9月標普全球製造業PMI終值 51.8 51.8 9月ISM製造業指數 52.1 52.8 04/10/22 8月工廠訂單 0.2% 0.2% 8月耐用品訂單終值 -0.2% -0.2% 8月JOLTS職位空缺 1107.5萬 1123.9萬 05/10/22 8月貿易收支 -679億美元 -707億美元 9月標普全球服務業PMI終值 49.2 49.2 9月標普全球綜合PMI終值 49.3 49.3 06/10/22 首次申領失業救濟金人數 20.5萬 19.3萬 連續申領失業救濟金人數 138萬 134.7萬 07/10/22 9月非農就業人口變動 25萬 31.5萬 9月私人部門就業人口變動 30萬 30.8萬 9月失業率 3.7% 3.7% 8月批發庫存終值（按月） 1.3% 1.3%

相關文章：

【國際油價】油組OPEC+ 11月或每日減產逾100萬桶 遠超市場預期

【美股焦點】美銀：聯儲局需要放慢加息步伐 防止信貸債市失靈

編輯：葉志偉