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【消費券】新鴻基12大商場丁財兩旺　按年各升三成及二成

商業 18:23 2022/10/02

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新鴻基地產十二大商場在國慶周末錄得按年30%及20%的營業額及人流增長。（資料圖片）

消費券在國慶假期發放，大幅刺激市民消費意慾，新鴻基地產12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC），就在國慶周末錄得按年30%及20%的營業額及人流增長。

【芯片業】料需電子產品求轉弱 日企 Kioxia減產記憶體芯片

12個商場斥資200萬推出「消費券賞上賞」，商場贈券組合回贈達23%，又送出合共最多6小時聯場電子免費泊車券，於同系其中7大商場均可使用，方便自駕人士跨區消費。又推出「最高消費上單王」吸納大額消費。於東港城的金飾店有顧客分別以28萬元買入龍鳳手鐲及鑽石頸鏈作婚嫁用途，上水廣場則有2名顧客各以逾15萬元購入手錶。隨著商場推出全新獎賞，預料將能進一步吸納大額及跨區消費。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮小姐表示，市面消費氣氛明顯回暖，商場中見不少市民的消費力亦增加，加上是次消費券發放面額較大，不少顧客主攻珠寶首飾店、電器及旅遊用品店等作出大額消費。預料消費券的利好能帶動商場整個十月營業額按年增加30%。並對第四季的節日氣氛帶動下對市道感到樂觀。

【清貨減價】Nike積壓過多庫存　需減價促銷為新貨騰出空間

責任編輯:王浩賢

 

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