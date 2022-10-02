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【騰訊700】傳騰訊併購焦點轉移至海外遊戲公司多數股權　借此擴大遊戲組合推動增長

股市 17:51 2022/10/02

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傳騰訊併購焦點轉移至海外遊戲公司多數股權，借此擴大遊戲組合作為增長動力。

外電引述消息指，騰訊 （00700） 重新制定其併購策略，將焦點轉移至收購海外遊戲公司多數股權，作為其未來增長動力來源。

報導引述消息人士指，由於中央嚴格限制內地遊戲板號審批，為抵銷內地市場增長放緩之影響，騰訊一改以往積極收購內地公司少數股權並作為被動投資者的策略，轉為聚焦於透過收購於全球擴張。

消息人士稱，騰訊現正積極尋求收購海外公司的多數股權、甚至是控制性股權，尤其是歐洲的遊戲公司資產，原因是騰訊需要透過有關渠道，以達到集團擁有強勁的遊戲組合之目的。

為確保能夠獲得受歡迎遊戲的知識產權，騰訊選擇在現時持有的遊戲組合之公司中，擴大其持股份額，又或鎖定收購一些容許其獲得更大話事權的目標公司。

報導又提到，除了作為騰訊核心業務的遊戲資產外，騰訊亦正尋求收購與元宇宙相關的環球資產，尤其是由歐洲公司研發的相關資產。

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記者：余倩敏

 

港股 騰訊控股（00700） 收購 元宇宙 騰訊

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