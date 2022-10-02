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英國内政大臣指過多低技術移民 欠經濟發展貢獻

環球社會熱點 18:25 2022/10/02

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英國商界早前批評政府於脫歐後的移民措施過於嚴格，呼籲放寬對低薪工作的要求。英國内政大臣柏斐文早前接受英媒訪問，直言英國目前有過多低技術移民和留學生，認為他們沒有為經濟發展帶來貢獻。

卓慧思認迷你預算釀英經濟波動 拒提前公開OBR預測 【下一頁】

柏斐文（Suella Braverman）周日（2日）接受英媒《太陽報》訪問，表示英國目前有太多低技能移民工人和留學生，而且他們大多會帶同家屬前往英國。

柏斐文認為這群移民入境英國後未必於當地工作，或者只會從事低技能工作，並沒有為英國的經濟發展作出貢獻。

她表示，卓慧思（Liz Truss）内閣會堅持2019年的選舉承諾，減少英國淨移民數字。

來自歐盟的工人人數下跌，不過非歐盟移民人數的升幅足以彌補這一點。根據英國國家統計局（ONS）的最新數據，截至去年6月的一年内，前往英國的淨移民總數為23.9萬人。

卓慧思捍衛迷你預算案 英保守黨議員要求炒財相關浩霆（第二版） 【下一頁】

英國自去年1月以來，要求大多數移民工人必須每年賺取最少2.56萬英鎊（約22.44萬港元）收入，僱主才能為其簽證作擔保。而農業、款待業及製造業等薪金待遇較低的行業大受影響。

財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）上月23日表示，政府正審查移民政策作為促進經濟增長的一部分嘗試。

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責任編輯：鄭錦玲

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