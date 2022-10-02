【烏克蘭戰爭】俄軍綁架烏核電廠長 IAEA促盡快釋放

俄軍已佔據烏克蘭扎波羅熱核電廠，俄羅斯總統普京宣布扎波羅熱等地區成為俄羅斯領土。烏克蘭核電供應商表示，扎波羅熱核電廠廠長穆拉紹夫被俄軍綁架。國家原子能機構（IAEA）證實是俄軍所為，敦促俄軍盡快釋放穆拉紹夫。

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烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，俄軍於當地時間上周五（9月30日）約下午4時（香港時間夜晚9時），綁架扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠廠長穆拉紹夫（Ihor Murashov）。

Energoatom指俄軍攔下穆拉紹夫車輛後，蒙上穆拉紹夫的眼睛將其帶走，未知他身處位置，批評俄軍行為危及核電廠安全。

IAEA上周六（10月1日）表示，已接獲俄軍通知，俄軍承認將穆拉紹夫暫時帶走問話。IAEA在社交平台Twitter上表示，總幹事格羅西（Rafael Grossi）呼籲俄軍盡快放人，讓穆拉紹夫能和其家人團聚及復職。IAEA同時指，機構一直都在與當局溝通，並指穆拉紹夫被拘留對核安全等造成重大影響。

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普京於上周五宣布，核電廠所在的扎波羅熱地區加入俄羅斯。Energoatom發言人上周六接受訪問透露，核電廠工作人員被迫向俄羅斯國家核能公司Rosatom提交報告，但被穆拉紹夫拒絕。惟發言人未能確認他被綁架原因是否與此相關，僅指穆拉紹夫有權訪問安全代碼、協調廠內所有工作及向烏克蘭提交報告。

發言人同時強調，Energoatom並未和核電廠失聯，仍向烏克蘭當局提交廠內重要參數。

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責任編輯：李俊儀